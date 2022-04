Acciones de prevención primaria por el Día Mundial de la Salud

Romina Carrizo, referente peronista en Sumando Campana, acompañó las prácticas de estudiantes de enfermería desarrolladas el 7 de abril para impulsar la prevención y control de enfermedades. El pasado jueves 7 de abril se celebró en todo el mundo el Día de la Salud con el fin de conmemorar la fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), luego de que en 1948 la Primera Asamblea Mundial de la Salud propusiera establecer esta fecha. Tras 2021, donde el mundo se encontraba aún en la pandemia por el coronavirus, la celebración en la actualidad se encuentra enfocada en construir un mundo más justo y saludable, ya que, cada persona tiene condiciones económicas distintas lo que afecta en la posibilidad de contar con un servicio de salud adecuado. "Con esas premisas, jóvenes estudiantes de enfermería de nuestra ciudad se sumaron a generar acciones en concreto en pos de la salud para que nuestros vecinos disfruten del cuidado y el control necesario" argumentó Romina, quién acompañó la iniciativa juvenil. Se trata de una excelente acción de la Fundación Fudecyt y de los estudiantes para la comunidad, generándose un intercambio que enriquece las intervenciones de cuidado junto al abanico potencial de profesionales de la zona. El lema de este año es "Nuestro Planeta, Nuestra Salud", los estudiantes de enfermería del instituto del Bicentenario junto a la comunidad que los acompañó se plantearon como objetivo la periodicidad de estas acciones, porque benefician a muchos vecinos que por lejanía o falta de tiempo no asisten a los controles básicos de presión, peso y talla. Asimismo resulta interesante proponer en nuestra ciudad un registro nutricional para obtener estadística que pueda dar cuenta de variaciones a lo largo del tiempo a fin de investigar las causas, lo que sería una excelente acción a implementarse. La actividad de los estudiantes fue acompañada por vecinos y por referentes de diversas áreas como la presidenta del Colegio de Psicólogos departamental Lic. Patricia Costilla y el equipo de la asociación Creando Nexos y Sumando Campana. En este sentido la Dra. Romina Carrizo sintetizó: "Como referente peronista local entiendo que es un pilar el impulso de los jóvenes, los profesionales y las instituciones educativas que de modo altruista generan acciones positivas por cada vecino, la ilusión de los jóvenes se sustenta en su propio esfuerzo que es transformador de realidades y que no necesita más que la sana voluntad de hacer, por eso siempre se trata de estar cerca". Y finalizó: "Un peronista no hace política en reuniones y fotos de amigos sino con acciones que benefician a cada campanense porque buscamos la justicia distributiva y social que mejore la vida y el porvenir de las familias en cada ámbito dónde nos proponemos generar una política pública".