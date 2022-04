Contacto en Twitter / Telegram / Facebook / Instagram: @MarioTrila

Existen dos tipos de personas, aquellas que creen que la inflación es generada por los empresarios y quienes sabemos que es consecuencia de la política monetaria del Gobierno. En el concierto de las naciones, Argentina se muestra como un niño rebelde, en contra de las reglas. Gasta su tiempo en tonterías mientras cree ser el más "vivo" de la clase. Los demás alumnos le advierten que actuando de ese modo no llegará a ninguna parte, pero jamás abandona su actitud pedante. En ocasiones se divierte practicando el bullying a los mejores y más aplicados. En lugar de "copiarse" de los exitosos, se burla de ellos, creyendo que podrá lograr el éxito por un camino diferente. En general, no somos los ciudadanos quienes propiciamos semejante actitud irresponsable de la Argentina; es la camada de funcionarios del Gobierno más cínica, hipócrita y mendaz de nuestra historia quienes la propician. Son ellos quienes, por acción u omisión, eligen la actitud con la cual mostrarse al mundo. Funcionarios del Gobierno son todos quienes gobiernan; comenzando por la Vice que oficia tácitamente de presidente y el Presidente propiamente dicho, hasta el menor de los funcionarios. Valga decir, muchos argentinos estamos en contra de semejante actitud rebelde e infantil con la cual nuestro país se muestra al mundo; entendemos que es contraria a nuestros intereses y nuestra naturaleza productiva. Muchos detestamos a los gobernantes elegidos y esperamos, pacientes, que éste ciclo infame llegue a su fin. Hemos padecido más de 12 años de falacias; de relatos y construcciones anti-conceptuales. Hemos soportado mentiras estructurales. Han pergeñado arteros planes económicos basados en el subsidio y la perversión de los precios. Manipularon cifras y guarismos. Han colocado cepos cambiarios y retenciones. Duplicaron la carga impositiva, perjudicaron al campo mientras favorecían a empresarios prebendarios y amigos. Hicieron de la obra pública un sistema para el robo. Este tipo de funcionarios merecen el total y absoluto repudio por parte de las personas de bien. Partiendo de una inflación anual menor al 4% en 2003, hacia el 2014 la inflación fue en constante aumento, llegando a superar el 35% anual. Más allá de las dudosas cifras del INDEC, por entonces manipulado para mentir a los ciudadanos, los índices elaborados por el Congreso demostraron la evidencia. En 2015, en cambio, la manipulación de precios y el esfuerzo pre-eleccionario del gobierno kirchnerista logró reducir el guarismo a un dudoso 30%. Convengamos, el kirchnerismo dejó el gobierno en 2015 con una inflación cercana al 35% anual. Cifra que sólo intentaron reducir a último momento, mediante la manipulación y la mentira. Jamás asumieron que la inflación es un problema a resolver. No perciben la dimensión del daño que realizan. Ante todo, si hablamos de inflación es necesario recordar la frase del Premio Nobel de Economía Milton Friedman: "La inflación es siempre y en cualquier lugar un fenómeno monetario". Significa que la excesiva emisión de moneda producirá tarde o temprano el fenómeno de la inflación. La causa originaria de la inflación es la impresión de billetes en el Banco Central. La falacia "multicausal", que propician los keynesianos, sólo pretende justificar el gasto excesivo del Gobierno. Es que ningún Banco Central autárquico, o independiente, emite dinero a pedido del Gobierno. Si lo hace, inmediatamente su independencia queda cuestionada. En el instante en que un Gobierno demanda la impresión de pesos al Banco Central para cubrir su déficit fiscal, está decretando tácitamente un nuevo impuesto: el "impuesto inflacionario", del cual pasa a ser cómplice la estructura completa del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Se trata de un impuesto no legislado, por lo tanto inconstitucional, que recae sobre la economía de los ciudadanos. Cualquier persona con un mínimo de Instrucción Cívica, conoce el principio de legalidad en referencia a los impuestos: No puede haber tributo sin ley previa que lo establezca. Las leyes son sancionadas únicamente en el Legislativo, o Congreso Nacional. La eventual inconstitucionalidad de las leyes debe ser evaluada por el poder Judicial, más precisamente por la Corte Suprema. Ahora bien... ¿qué pasa con la inflación devenida en impuesto inflacionario?. Nadie se hace cargo. Tanto el poder Ejecutivo que excede su gasto, como el Congreso Nacional, que sanciona anualmente la Ley de Leyes o presupuesto, son los responsables del perverso impuesto inflacionario. Pero no podemos ignorar la existencia de una camada de dirigentes y funcionarios que ha gobernado la Argentina en sucesivos períodos desde 2003 -con una ventana entre 2015 y 2019- que ha producido un incremento gradual y constante del impuesto inflacionario hasta la fecha. Una dirigencia que tiende a desentenderse de las responsabilidades a la vez que acusa impunemente a los empresarios y comerciantes. Siendo más claro: el principal responsable de la inflación que sufrimos hoy en la Argentina es el kirchnerismo, cada uno de sus dirigentes, y su constante negación de la realidad.