Las posibilidades que abre aplicar tecnología en la educación

La innovación ha desempeñado un papel muy importante durante la pandemia, brindando nuevas herramientas para el aprendizaje. La educación es uno de los campos que más ha evolucionado en los últimos años. La pandemia profundizó su nivel de digitalización, acelerando a la vez los modelos pedagógicos que ponen al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje. La tecnología educativa llegó para quedarse y poco a poco ha cambiado los métodos de enseñanza dentro de las aulas. Hace unos años, la educación era casi exclusivamente presencial. Si se estudiaba a distancia, era a través de métodos muy complicados y poco confiables. Sin embargo, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) trajeron la posibilidad de estudiar online. Actualmente, las personas pueden aclarar muchas dudas solamente con el uso de cualquier dispositivo inteligente, así como asistir a conferencias y clases a través de videollamadas. Aprender es más fácil, cómodo e, incluso, más accesible desde el punto de vista económico. Con las nuevas generaciones siendo nativas digitales, es necesario fortalecer el uso de las TIC en el mundo académico. Los beneficios del uso de la tecnología en la educación son numerosos, ya que facilita el aprendizaje a distancia, posibilita interactuar y aprender desde diversas plataformas, flexibiliza horarios, permite la personalización de los contenidos, potencia las capacidades digitales del alumnado y permite una educación más inclusiva. Además, los docentes cuentan cada vez más con herramientas de gestión, planificación y enseñanza, pudiendo hacer un seguimiento individualizado del estudiante y ejerciendo una comunicación más directa entre la comunidad educativa. Aunque a muchas personas todavía les gusta confiar en los métodos tradicionales de enseñanza, las posibilidades que se abren cuando la tecnología se lleva al salón de clases son infinitas. A raíz de la crisis de la COVID-19, docentes y alumnos han tenido que adaptarse a utilizar más que nunca dispositivos electrónicos en el proceso formativo, lo que ha hecho que sean más permeables a los cambios. Tras esta experiencia obligada por el contexto sanitario, se espera un gran impulso en los procesos de innovación educativa en los que las TIC tendrán un papel esencial. Hay que considerar que los estudiantes ya interactúan constantemente con la innovación tecnológica fuera del aula, por lo que es inevitable su integración en el aprendizaje. Pero a pesar de los grandes avances que se han dado en la materia en los últimos tiempos para que la educación con la tecnología se consolide, hay ciertos retos que todavía se deben de enfrentar y superar. Es necesario remover las barreras de la educación digital basadas en género y estatus socioeconómico, para no dejar a nadie atrás y alcanzar a quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Se debe garantizar el uso ético de las herramientas digitales para evitar una vigilancia abusiva de la vida digital de las personas, en general, y de las infancias en particular. También hay que facilitar tecnologías que sean gratuitas y de libre acceso para estudiantes y docentes. Es clave que todos cuenten con computadoras y otros dispositivos electrónicos, además de conectividad. La era digital no se detiene, por lo que es importante que docentes y especialistas se encuentren siempre actualizados para poder preparar a su alumnado. Ha llegado el momento de abrazar las nuevas tecnologías que servirán como base estratégica para los centros educativos. Las TIC pueden y deben de ser un gran aliado del aprendizaje, y es necesario adaptar los programas de formación actuales para aprovecharlas al máximo.

Estudiantes de la Escuela Técnica Nº4 de Zárate ya hacen uso de las aulas digitales construidas por Tenaris en 2021.