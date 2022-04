Más de 4,4 millones de civiles ucranianos huyeron de la guerra

Se trata de la mayor cantidad de desplazados desde la Segunda Guerra Mundial. Un total de 4.441.663 civiles ucranianos huyeron de la guerra desatada por la invasión rusa y se trata de la mayor emigración en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, denunció ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). De acuerdo con lo detallado por ACNUR, como las autoridades ucranianas no permiten la salida de varones en edad militar, el 90 por ciento de los refugiados son mujeres y niños. En tanto, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) afirmó que 210.000 extranjeros que estaban en Ucrania también salieron del territorio hacia sus países de origen; mientras que Naciones Unidas estima que 7,1 millones de personas se desplazaron en el interior de la nación. Según el informe difundido por el sitio France 24, en total, más de 11 millones de ciudadanos, una cuarta parte de la población total, tuvieron que abandonar su hogar, sea para salir de Ucrania o para moverse a otra región. Por países, Polonia es por su proximidad el que más ucranianos recibió hasta el 8 de abril: más de 2,5 millones de refugiados, seguido de Rumanía, que ha acogido a 678.081, y Hungría y Moldavia, 413.000 y 406.000, respectivamente. En las seis semanas que lleva el conflicto, ACNUR incrementó la ayuda para la población ucraniana afectada por las acciones bélicas. No obstante, describió esa ayuda como un "reto" donde la guerra es más encarnizada, como las ciudades de Mariúpol y Jerson. En puntos fronterizos y centros de recepción, ACNUR prestó asistencia e información, en colaboración con las organizaciones socias, a unas 36.000 personas a través de las líneas de atención telefónica. Los servicios incluyen, entre otros, asistencia jurídica y apoyo psicosocial. ACNUR había informado una semana atrás que al menos 1.417 civiles murieron y 2.038 resultaron heridos en la guerra Rusia-Ucrania entre el 24 de febrero y el 2 de abril.

