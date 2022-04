El Municipio lanza una nueva edición del programa "Buenos Hábitos"

Tras dos años de parate por la pandemia, la Secretaría de Salud vuelve a poner en marcha en los jardines de infantes públicos de la ciudad la iniciativa que busca promover conductas saludables en la vida cotidiana. Luego de una pausa de dos años por la pandemia, la Secretaría de Salud del Municipio vuelve a poner en marcha el programa "Buenos Hábitos" destinado a promover, valorar y enseñar buenos hábitos de salud a niños de preescolar. En este marco, la titular del área de Salud, Cecilia Acciardi, encabezó una reunión con directivos del nivel inicial para informar y comunicar detalles de la iniciativa municipal que ya lleva 10 años y se implementa a través de la Dirección de Salud Comunitaria. También estuvieron presentes el director de Políticas Sociosanitarias, Juan Carlos Mirey, y la directora de Educación, Milva López Pereyra. "La idea es trabajar de forma articulada con Educación en prevención y promoción de la salud de las enfermedades crónicas no transmisibles como son el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión y la diabetes, potenciando buenas prácticas desde la primera infancia para garantizar un correcto proceso de crecimiento y desarrollo", afirmó Acciardi. Para ello –indicó- se empezará a implementar en los jardines de infantes jornadas de control odontológico, nutricionales, y de talla y peso. Este año, además, se sumarán talleres de medio ambiente, para difundir la importancia de reducir la generación de residuos, y de prevención de consumos problemáticos junto al Centro de Orientación de Asistencia en Adicciones (COAA) haciendo hincapié en el consumo excesivo de alimentos, azúcares y grasas. Por su parte, Mirey ponderó el lema preventivo e integral que lleva adelante el programa "Buenos Hábitos" ya que no solo se ocupa de realizar los chequeos médicos en el lugar sino también gestiona la derivación al sistema de salud si así lo requiere el caso y su seguimiento. Finalmente, remarcó que esta acción se enmarca dentro de las políticas públicas que genera el Municipio a partir de la realidad que se vive en la ciudad. "Cada una de los programas fueron diseñados de acuerdo a lo que sucede en Campana y no por supuestos o estadistas que hacen referencia a nivel nacional o provincial. A partir de relevamientos y estudios que realizamos, sabemos cuál es la realidad que afecta a la población y, en función de ello, podemos decidir las políticas a implementar para cambiar esa realidad", concluyó Mirey.

Los profesionales médicos que participan del programa detallaron el cronograma de intervención.





La secretaria Acciardi y los directores Mirey y López Pereyra participaron de la reunión.





La reunión convocó a directivos de jardines de infantes públicos.