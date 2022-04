Efemérides del día de la fecha, 10 de Abril

DÍA DEL INVESTIGADOR CIENTÍFICO En este día se conmemora el nacimiento del médico, farmacéutico e investigador Bernardo Alberto Houssay, primer latinoamericano en ser galardonado con el Premio Nobel de Medicina, se remarca la importancia de la ciencia y la tecnología como pilares fundamentales para el crecimiento del país y se homenajea a los científicos por su dedicación y contribución a la sociedad. Nacido en el año 1887 en Buenos Aires, a los 13 años se recibió de Bachiller en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Al año siguiente comenzó a estudiar en la Escuela de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (UBA), institución en la cual se graduó de farmacéutico en el año 1904. Después, empezó a estudiar en la Facultad de Medicina de la UBA y, en el año 1910, se recibió con honores. En el año 1919 se fundó, por iniciativa de Houssay, la Sociedad Argentina de Biología; ese mismo año participó en la creación del Instituto de Fisiología de la Facultad de Medicina. Más adelante, en el año 1933, recibió el Premio Nacional de Ciencia por su trabajo "Los efectos fisiológicos de los extractos hipofisarios". Fundador del Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME), en el año 1944, Houssay fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina, por sus descubrimientos sobre el papel de la glándula hipófisis en el metabolismo de hidratos de carbono, en el año 1947. En el año 1958, fue clave para la fundación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Falleció el 21 de septiembre del año 1971.



FALLECE JORGE SOBRAL Edelmiro Sobredo nació el 25 de agosto del año 1931 en La Plata, Buenos Aires. Estudió canto desde temprana edad con el maestro Fermín Valentín Favero y realizó su primera actuación con la Orquesta Infantil Favero en el Club San Martín de La Plata. A lo largo de los años formó parte del conjunto "Los Ases", la formación Forti-Parodi y las orquestas de Jorge Lavaller, Lorenzo Barbero, Mariano Mores, Astor Piazzolla y Juan José Paz. Por otra parte, Sobredo se destacó como actor en las películas "El dinero de Dios" (1959), "Don Frutos Gómez" (1961) y "Buenas noches, Buenos Aires" (1964). En cuanto a la televisión, debutó en el programa "Buenos Aires 2040" en el año 1961; luego trabajó en "Yo soy porteño" (1965), "Tango Revista" (1967) y "Tiempo de serenata" (1981). En teatro actuó en las obras "Buenos Aires canta", "La leyenda de Juan Moreira" y "Evita". Falleció en el año 2005 en La Plata, Buenos Aires.



"NO SCRUBS" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 1999, el sencillo "No Scrubs" de TLC destronaba a "Believe" de Cher del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "FanMail" (1999) y compuesto por Kandi Burruss junto a Kevin "She´kspere" Briggs y Lisa Lopes, la canción está inspirada en ex novios de Burruss que no valían la pena además la misma fue galardonada con dos Premios Grammy (en la categoría "Mejor canción R&B" y "Mejor interpretación de R&B por un Dúo o Grupo con Vocales").