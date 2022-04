Servicio de Neumonología de CMR. El aparato respiratorio está formado por una serie de órganos (tráquea, bronquios, pulmones, bronquiolos, alvéolos, vasos sanguíneos, pleura) cuya función es conseguir aportar oxígeno a la sangre y eliminar anhídrido carbónico. La Neumología, como especialidad médica, se encarga del estudio del aparato respiratorio tanto de su funcionamiento, como de sus enfermedades. Hoy en día cuenta con numerosas técnicas de diagnóstico, diversidad de tratamientos y medidas de prevención. Las enfermedades más frecuentes del sistema respiratorio son EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), asma, tabaquismo, infecciones respiratorias, apnea de sueño, cáncer de pulmón y patología intersticial. Uno de los principales agentes causales de enfermedades respiratorias es el tabaco. También existen otras causas como inhalación de productos tóxicos, exposición a agentes infecciosos, enfermedades de otros órganos que desarrollan complicaciones respiratorias, la predisposición genética, etc. Para realizar el diagnóstico de una enfermedad respiratoria hay que realizar una exploración física detallada y distintos exámenes complementarios: pruebas funcionales respiratorias como la espirometría, análisis de sangre, radiografía de tórax, gasometría arterial, TAC de tórax, polisomnografía nocturna, fibrobroncoscopia, test de marcha, entre otras. Para prevenir enfermedades respiratorias te damos los siguientes consejos: 1. No fumar. 2. Hacer ejercicio a diario. 3. Mantener nutrición y peso adecuado. 4. Vacunas. La vacuna antineumocócica indicada para pacientes inmunodeprimidos y en inmunocompetentes mayores de 65 años con comorbilidad respiratoria y/o cardiaca y la vacuna antigripal a todos los mayores de 65 años y a los menores de 65 a los que sufran enfermedad respiratoria. Las vacunas contra el COVID-19 protegen contra esta enfermedad porque inducen inmunidad contra el virus SARS-Cov-2 que la causa. La inmunidad, que ayuda a las personas vacunadas a luchar contra este virus en caso de infección, reduce la probabilidad de que lo contagien a otras personas y, por tanto, también protege a estas. Este fenómeno reviste especial importancia porque permite proteger a los grupos que corren más riesgo de presentar síntomas graves como los profesionales de la salud, los ancianos y las personas que presentan enfermedades preexistentes. 5. Tomar la medicación prescrita de forma regular. 6. Evitar ambientes contaminados. 7. No exponerse a agentes irritantes. 8. Consultar con su médico si aparecen o persisten síntomas respiratorios ahogo, tos, silbidos...



