Qué es "mano-boca-pie", un virus típico en chicos, que también afecta a adultos

Se llama "mano-boca-pie" por las zonas que afecta. Aparecen erupciones cutáneas (en manos y pies) y llagas en la boca. Los chicos empiezan a disminuir la ingesta de alimentos. Y pueden tener fiebre. Al principio, muchos padres y madres les restan importancia a estas "ronchitas" que hasta pueden confundirse con picaduras de insectos. Pero se trata de una infección viral, causada por un grupo de enterovirus llamados Coxsackie. Se la considera una enfermedad "leve". Aunque también puede haber casos en los que las heridas se infectan o que se requiere hospitalización. Una de sus principales características es que es muy contagiosa. Por eso, es importante aislar al niño de sus hermanos y compañeros de escuela. Y que los adultos tengan varios cuidados. ¿Estamos ante un "brote"? "Por ahora no hay alarma en nuestro país. Hay muchos casos, pero no es que estemos alarmados porque es algo que habitualmente vemos", lleva calma la doctora Ángela Nakab, presidenta de la subcomisión de medios y comunicación de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP). Aclara que no hay datos de la cantidad de infectados en el país, porque es un virus ambulatorio y en general no se certifica epidemiológicamente. "Pero sabemos que en este momento hay circulación", reconoce. "Estos cuadros son producidos por virus que tienen un predominio estacional. En el otoño pueden presentarse, así como también en la primavera. Eso hace que puedan esperarse algunos de estos cuadros en esta época", explica Gabriela Tapponnier, secretaria del Comité de Infectología de la SAP. La pandemia del Covid-19 también tiene que ver. Estamos ante un resurgimiento de esta y otras enfermedades virales tras dos años de aislamiento. Por eso, además del "mano-boca-pie", los pediatras están atendiendo casos de gripe, anginas virales, catarros, y resfríos. "Tengamos en cuenta que los chicos durante dos años estuvieron aislados. Así que es más factible la posibilidad de contagio", dice Nakab. Tapponnier coincide en que influye la mayor circulación de personas. Porque la transmisión se produce al toser o estornudar, además del contacto de superficies contaminadas. Incluso, para ella, "va a aumentar seguramente la transmisión de este tipo de virus". Sin embargo, como cualquier virosis, se puede contagiar de los chicos a los padres. Aunque es bajo el porcentaje de los mayores que "caen". "De los adultos expuestos, se puede infectar entre un 10 a un 20%. Y alrededor de un 1% desarrollará manifestaciones clínicas", precisa Tapponnier. Explica que, al adquirir una infección, un porcentaje de las personas tiene manifestaciones clinicas, otras van a ser asintomáticas, y otras van a ser subclínicas (por ejemplo, tendrán algún brote, pero no va a ser el típico).



Fuente: Clarín.