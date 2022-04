"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" 10 de Abril de 2022 - Año II - Edición Nº 179 - 128º Aniversario Creación Parroquia Santa Florentina EMPEZÓ LA SEMANA SANTA Cuando ingresamos a Cuaresma, cada año, nos enfrentamos a acompañar a Jesús en este largo camino, atravesando el Calvario, pero culminando en la Resurrección. La Semana Santa es el momento litúrgico más intenso de todo el año. Lo importante de este tiempo no es el recordar con tristeza lo que Cristo padeció, sino entender por qué murió y resucitó. Es celebrar y revivir su entrega a la muerte por amor a nosotros y el poder de su Resurrección. La Semana Santa fue la última semana de Cristo en la tierra. Su Resurrección nos recuerda que los hombres fuimos creados para vivir eternamente junto a Dios. La Semana Santa se abre solemnemente el Domingo de Ramos, con el recuerdo de las Palmas y de la Pasión, de la entrada de Jesús en Jerusalén y la liturgia de la palabra que evoca la Pasión del Señor. En este día, se entrecruzan dos tradiciones litúrgicas que han dado origen a esta celebración: la alegre, multitudinaria, festiva liturgia, imitación de los que Jesús hizo en Jerusalén, y la austera memoria de la pasión que marca la liturgia de Roma. Esta celebración nos recuerda el gesto de Jesús, gesto profético, que entra como Rey pacífico a Jerusalén, como Mesías aclamado y alabado con cantos y palmas pero que prontamente entra en la Pasión donde será injustamente condenado a muerte, un gran contraste entre el camino triunfante del Cristo del Domingo de Ramos y el Vía Crucis de los días santos. En esta Semana Santa acompañemos a Jesús con nuestra oración, sacrificios y arrepentimiento de nuestros pecados y este domingo acerquémonos a la Iglesia llevando nuestros ramos para cantar alabanzas al Hijo de Dios que vino a traernos la salvación.

Calendario de Semana Santa





Que celebramos cada día de Semana Santa



DESAFIOS PASTORALES Enfrentar los desafíos pastorales implican que, en esta Cuaresma, revisemos nuestro proceso de conversión a nivel personal, comunitario, pastoral y sinodal con sinceridad, reconociendo que la conversión debe ser práctica, acompañada de obras concretas y no un mero discurso Comenzamos la Semana Santa caminando sinodalmente. La sinodalidad no puede ser solo un concepto o un evento particular, sino que debe plasmarse tanto en las estructuras como en los procesos eclesiales (cf. DC 68). Así, la sinodalidad es una forma natural de ser Iglesia donde los laicos "sean parte activa y creativa en la ejecución de proyectos pastorales en favor de la comunidad" (cf. DAp 213). Para el laico, el ámbito propio de su actividad evangelizadora es el mismo mundo vasto y complejo de la política, de la realidad social y de la economía, como también el de la cultura, de las ciencias y de las artes, de la vida internacional, de los medios de comunicación, y otras realidades abiertas a la evangelización, como son el amor, la familia, la educación de los niños y adolescentes, el trabajo profesional y el sufrimiento (EN 70). Los laicos juegan un papel determinante en la vida social, principalmente en la política y la economía. Su responsabilidad desde la fe y desde su ser católicos es la de "ordenar, gestionar y transformar la sociedad según los criterios evangélicos y el patrimonio de la Doctrina Social de la Iglesia", pero esto no lo pueden hacer desde las individualidades, sino transformándose en agentes sociales con la responsabilidad "de contribuir a la construcción de la unidad y el desarrollo de la sociedad". Hoy más que nunca, nuestros pueblos precisan dirigentes políticos conscientes de la necesidad de los valores éticos en su vida, con un liderazgo ganado por su testimonio de servicio al pueblo como misión propia, que sepan responder desde la fe a las tentaciones provenientes de los poderes financieros y mediáticos. (Extraído del Subsidio de Semana Santa publicado por la Asamblea eclesial) PROXIMOS EVENTOS: - Reunión de Jóvenes Este Domingo de ramos, 10 de abril a las 10 hs., se realizará una reunión de Jóvenes en al Ateneo parroquial incluyendo almuerzo a la canasta. ¡Te esperamos! - Jornadas de Pascua Parroquia Catedral Santa Florentina y el Encuentro en la Palabra te invitan a las Jornadas de Pascua 2022 en el Ateneo Parroquial - Av. Varela 426 (Campana) Los días: Jueves 14 Abril - 14:30 a 18:30 hs., Viernes 15 Abril - 11:00 a 15:30 hs. y Sábado 16 Abril - 14:30 a 19:00 hs. Levar al encuentro: Cuaderno, evangelio y tu merienda Requisitos: ser mayor de 15 años y traer el corazón dispuesto a vivir una experiencia de encuentro con El Señor. ¡Te esperamos! - Ordenación diaconal de Pablo F. Leon El día 24 de abril de 2022 a las 11:00 hs será ordenado diacono permanente Pablo Leon por imposición de manos y oración consecratoria del Padre Obispo de la diócesis de Zárate - Campana Mons. Pedro M. Laxague, en la Catedral Santa Florentina de Campana ----- PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com