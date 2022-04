El atleta campanense fue 2º en su categoría y culminó 10º en la General. Así, se ganó un lugar en la prueba que se desarrollará en octubre en Utah, Estados Unidos. "Estoy muy feliz porque era el objetivo que fui a buscar", contó. El pasado domingo 27 de marzo, la provincia de San Juan recibió por primera vez un Ironman, una de las competencias de triatlón más importantes del mundo. Fue en su modalidad 70.3 (también conocida como Half Ironman), que incluyó 1,9 kilómetros de nado en aguas del dique Illum; 90 kilómetros de ciclismo que unieron la zona de los diques con la ciudad capital; y 21 kilómetros de carrera que recorrieron los puntos más importantes del centro de San Juan. Ese exigente desafío fue completado con una gran performance por el campanense Nicolás González (40 años), quien culminó la prueba en 4 horas, 20 minutos y 43 segundos. De esa manera, el atleta de nuestra ciudad se ubicó en el 10º lugar de la clasificación General y en el 2º puesto de la categoría 40-44 años. Y, además, esta actuación le valió la clasificación al Mundial Ironman 70.3 que se realizará el primer fin de semana de octubre en St George, ciudad ubicada en el extremo suroeste del estado de Utah, en Estados Unidos. "Estoy muy feliz porque era el objetivo que fui a buscar a San Juan. Me entrené para esto y lo busqué", le contó el campanense a La Auténtica Defensa. Y lo consiguió con su mejor performance en los casi veinte Ironman 70.3 que corrió hasta el momento. "Anduve muy bien. Me tenía fe para clasificar al Mundial, pero no me esperaba terminar segundo en una categoría tan competitiva como es la mía. Estoy muy contento, porque además me sentí muy bien durante la prueba", agregó quien llega a sumar hasta 18 horas de entrenamiento semanales para poder preparar estas exigentes competencias. "Hay días en que me bajo del rodillo a las 12 de la noche, a pesar que a las 6 me despierto para ir a trabajar", remarca Nicolás, quien se reconoce como "muy competitivo" y es dueño de un fuerte espíritu de superación. En San Juan, González completó los 1,9 kilómetros de nado en 32 minutos y 8 segundos; luego realizó los 90 kilómetros de bicicleta en 2h17m26s; y, finalmente, recorrió los 21 kilómetros a pie en 1h28m05. De esa manera, junto a las transiciones entre una disciplina y otro, redondeó las 4h20m43s que lo ubicaron en el 10º lugar de la General y 2º en su categoría. "Esta vez anduve bien en la carrera a pie, que en otras oportunidades me ha costado más", explicó sobre su performance. Según el detalle de los resultados, del agua salió en el 19º puesto de la General, pero luego fue mejorando, tanto sobre la bici como en el tramo a pie. Así desarrolló su gran performance en una edición "increíble" de Ironman: "Siempre cuentan con una muy buena organización, pero en San Juan hubo una ciudad súper predispuesta a acompañar el evento. Además, la provincia ofrece paisajes espectaculares", detalló González. El ganador de este Ironman 70.3 fue el bonaerense Agustín Leiro (categoría 35-39 años): el oriundo de Ramos Mejía empleó 3h58m55s para completar la prueba. En tanto, el mejor en la categoría 40-44 años resultó el marplatense Gabriel Marangoni, quien detuvo el cronómetro en 4m11s26. Ambos quedaron también clasificados al Mundial Ironman 70.3 que se realizará en Utah. "De alguna manera voy a ir", asegura el campanense, quien ahora se prepara para un desafío todavía más exigente: el 29 de mayo tiene agendado participar del Full Ironman que se hará en Florianopolis, donde deberá completar 4 kilómetros de nado, 180 de bicicleta y 42 a pie. Para ese objetivo continuará con sus entrenamientos con el SDG Team y seguirá contando con el apoyo de su familia: "Mi esposa y mi hijo son unos genios que me bancan en todo esto y les estoy súper agradecido por ello", cerró con emoció.



NICOLÁS COMPLETÓ 1,9 KILÓMETROS DE NADO, 90 DE BICICLETA Y 21 DE CARRERA A PIE EN 4 HORAS, 20 MINUTOS Y 43 SEGUNDOS.





GONZÁLEZ EN EL SEGUNDO LUGAR DEL PODIO DE LA CATEGORÍA 40-44 AÑOS.