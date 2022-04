P U B L I C







E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com TC RIOPLATENSE: La categoria vuelve a la actividad durante este fin de semana en el autódromo de La Plata por otra carrera del campeonato donde desde las 9 hs comienza su espectáculo. ROTURA: Luego de la última carrera para los hermanos Emma en el Rally de Mar y Sierra donde la rotura de varios motores en los diferentes autos obligó a tener que ausentarse en la próxima fecha del campeonato. CUATRO: Por lo pronto ya están trabajando en los cuatro motores que curiosamente se provocó que los presupuestos complicaron al equipo que piensan volver a la alta competencia lo antes posible. POSIBILIDADES: Los motores involucrados en esta situación el Bora de Gustavo, los Minicooper de Gerardo y Gabriel y un cuarto motor de repuestos los dejó sin posibilidades en la primera presentación del año. CONFIRMAR: Los dirigentes que tienen a su cargo los destinos de la categoria de los ciclomotores confirmaron para el próximo 17 de abril el arranque del campeonato en el escenario de San Andres de Giles. POSTERGAR: La intención era comenzar este fin de semana pero por un trámite de nivel administrativo se debió postergar el campeonato que nuclea con un parque interesante de pilotos. PARTICIPAR: Dentro de este contexto aca vienen participando los campanenses Lisandro Acosta y Fausto Ciaponi que venia corriendo en la clase Minimoto donde ambos ganaron muchas carreras y hasta campeonatos. CAMBIAR: Por sus edades ambos pilotos tanto Fausto como Lisandro debieron cambiar de clases donde ahora van a correr en la 55 CC contando los mismos sus equipos atendidos por sus padres Duilio Ciaponi y Juan Manuel Acosta. TC 2000: La categoria va en este fin de semana para realizar la segunda carrera del año que siguen tratando de provocar crecer la misma donde televisa desde las 10.30 hs a través de Canal 13 por el programa Carburando desde el autódromo de Bahia Blanca. LLEGAR: La intención de Juan Zucconi es llevar su auto al taller capitalino donde ya estuvo allí y van a comenzar el tema de las pruebas del Formula Metropolitana para llegar a tener el nivel competitivo que exige la categoria. FECHA: Aún no definió cuando se sumará al campeonato y Juan quiere probar y afianzarse con el auto para definir su arranque quizás desde la quinta fecha del calendario. RETRASO: Sin duda la falta de los presupuestos adecuados vienen además provocando el retraso no deseado por todo su equipo. Todo un tema para el joven Zucconi. TC MOURAS: Nueva presentación de la categoria en este fin de semana en el autódromo de La Plata con otro parque interesante de autos donde televisa las 11 hs la TV Pública. PODIO: Vienen de correr en el autódromo de La Plata donde en la Clase de los chasis del Regional el piloto local Gaston Fernandez alcanzó el podio con un tercer puesto en el arranque del campeonato. APARECER: Continuando con Fernandez habian trabajado mucho en las vacaciones en el auto y sin duda los resultados aparecieron que la rotura de la caja no permitió que avanzara aún mas en la final con el Chevrolet. IDEA: La idea del representante local es hacer todo el campeonato con la sana intención de pelear el torneo donde Gaston Fernandez tiene cerrado los presupuestos para encarar lo que viene. FORMULA CINCO: La categoria visita el autódromo porteño para realizar otra carrera de su certámen con su habitual parque de autos. ALMA: La categoria llega este 17 de abril para encarar la segunda fecha del torneo en el autódromo platense asi lo confirmaron sus dirigentes. CONDICION: Es probable que en esta carrera de Alma se sume Ignacio Lopez en el TC 1100 donde el piloto local viene participando en karting pero desde su condicion de atender a los vehículos y en nota televisiva que no aseguraba ir a poder correr. UBICARSE: El Turismo Pista viene de correr en tierras entrerrianas el pasado fin de semana en el autódromo de Concordia con otro parque interesante de autos y allí participó en la clase Uno el representante de la vecina ciudad de Zárate Leandro Cracco que en la final se ubicó en el puesto décimo séptimo con el mismo equipo del año anterior. FORMULA CITROEN: La monomarca llega al autódromo porteño este fin de semana para encarar otra carrera del campeonato con su habitual parque de autos. FORMULA UNO: La categoria mas importante del mundo está desarrollando durante este fin de semana en el Gran Premio de Australia. Televisa en directo Espn. PUESTO: Tras la carrera de Necochea Enzo Valle quedó ubicado en la final en el puesto décimo primero mientras que su compañero Juan Santillan con la otra camioneta terminó décimo cuarto en esta primera fecha del campeonato C.A.P. 360 que contará de seis competencias. INTENCION: La intención tanto por parte de Santillan y Valle es realizar todo el torneo con sus camionetas y para esto también se trabaja en el tema presupuestario que juega un rol importantísimo para poder estar en todas las carreras. BAJARSE: Las negociación venía bastante adelante para que el auto sea alquilado para comenzar a correr en este mes pero cuando hizo suponer que todo estaba definido el sponsor mas importante se bajo del proyecto y ahora el piloto para el auto con techo quedó trunco en la semana que estaba encaminado su inscripción en la categoria. De no creer!! TC PICK-UP: En el autódromo de La Plata la categoria encara otra carrera del campeonato con otro parque interesante de máquinas donde desde las 11 hs televisa a todo el pais la TV Publica. INTENTAR: Cuando el chasis este listo para el TC Bonaerense desde Lima Claudio Bottani asegura que volverá a alta competencia como hace varios años y va a intentar participar en algunas carreras porque es probable que también su hijo Yamil podrá subirse al mismo auto. PROBABLE: Aunque aun no se confirmó es probable que el propio Yamil Bottani también puede hacer algunas carreras en karting en la categoria Kart Plus dado que posee un karting y no lo descarta. GUARDADA: En cuanto a su auto para el TC Regional la Chevy está guardada en el galpón y en principio durante todo el año no se piensa en correr con ella por una cuestión económica. TURISMO 4000 ARGENTINO: Comienza el campeonato para la categoria en el autódromo platense este fin de semana luego de algunos cambios en la actual comision directiva donde la televisación pública desde las 11 hs. ELOGIOS: Tras el paso por el autódromo de Roque Perez por parte del TC Bonaerense el piloto representante de Zárate Fernando Rivas participó en la Clase Light que mas allá de cualquier resultado presentó un auto que se llevó todos los elogios de la categoria. PERMITIR: Continuando con Rivas la intención es hacer todas aquellas carreras que se le permiten y va competencia por competencia definiendo si podrá ir. Razon es laborales hacian dudar a Nani de esta propuesta. FECHA: El próximo 1 de mayo se desarrrollará la fecha del campeonato argentino de karting donde en el kartódromo de Mar del Plata que tendrá las clases Cadete, Sudam Juniors, Sudam Seniors y Procun. Con lo mejor de los pilotos de nuestro país. TC PISTAS MOURAS: La categoria está desarrollando otra carrera del campeonato durante este fin de semana con otro interesante parque de autos donde televisa la TV Pública desde las 11 hs en el autódromo de La Plata. MOMENTO: Sin duda que es este presente un buen momento para el motorista de Lima Daniel Berra que atiende varios motores a saber los de Juan Catalan Magni, Norberto Fontana, Cristian Ledesma, Matias Rodriguez. Jocito Di Palma, Nicolas Improbato y Augusto Carinelli, todos en la A.C.T.C. PROVOCO: Esto provocó que Berra tomó la determinación de no atender todo lo que le generaba el zonal ante no tener la posibilidad como le gusta trabajar y atender a sus clientes. SUEÑO: El pibe sueña llegar a correr en karting pero las condiciones familiares no están desde lo económico en condiciones lo que pone dificil de correr por al menos estos meses. FIAT COMPETIZIONE: La monomarca visita el autódromo de Bahia Blanca en este fin de semana para llevar adelante otra competencia del campeonato. Televisa Canal 13 a través del programa Carburando desde las 10.30 hs. AUXILIO: Asi se definió Juan Carlos Bava ahora que armó un binomio con los hermanos Caggiano que cada uno de ellos corre en la categoria Procar donde uno en la Clase A y el otro en la clase B los dos con Ford y reemplaza a cada uno de ellos. ENDURO: La categoria está desarrollando la segunda carrera del campeonato durante este fin de semana en el circuito de General Alvarez para todas sus clases que empezaron en el dia de ayer por la tarde. BUSCAR: En esta carrera del Enduro viene buscando pelear el campeonato el piloto local Ariel Melon que estará con su equipo donde de correr en la primera con un cuarto puesto sumando ya puntos para el torneo ahora con su propia moto. TURISMO ZONAL PISTA: Comienza el campeonato este fin de semana en el autódromo porteño con sus dos clases y otro limitado parque de autos donde están arrancando desde las 10 hs. LENTO: Lentos muy lentos vienen los trabajos en el auto de Pablo Savastano que intentara en el próximo domingo en el autódromo capitalino donde viene corriendo en la Clase Tres de Alma. LLEGAR: Viene de correr en el autódromo platense en la Formula Nueva Generación y allí Juan Martin Molina llegó en la primera final entre los diez para en la carrera del domingo llegar cuarto en la otra final. FORMULA TRES METROPOLITANA: La escuela del automovilismo argentino se presenta este fin de semana en el autódromo platense para realizar dos fechas del campeonato donde televisa desde las 11 hs la TV Publica.