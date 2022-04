El inicio de campeonato ha sido cuesta arriba para los dos equipos santiagueños: ni Mitre ni Güemes han podido ganar todavía. De hecho, el Aurinegro sufrió ayer su quinta derrota en nueve presentaciones al caer 2-0 en su visita a Agropecuario .

Mitre se encuentra a la búsqueda del sucesor de Arnaldo "Cacho" Sialle, quien dejó de ser el DT del equipo. También Güemes apostó por un cambio de entrenador: Pablo Martel dejó el cargo y Walter Perazzo será su reemplazante. El "Gaucho" tendrá mañana un duro desafío: será local frente al líder Belgrano. Luego, viajará a Campana para enfrentar a Villa Dálmine en la próxima fecha.

Este sábado, además, Atlanta igualó 1-1 como local con Deportivo Morón; Gimnasia de Mendoza superó 1-0 a Almirante Brown; San Martín goleó 4-1 en San Juan al golpeado Temperley; y, en Caseros, el Estudiantes (BA) de Walter Otta igualó 0-0 con Deportivo Madryn, que tuvo a Federico Recalde como titular. Antes, el viernes, Atlético de Rafaela había goleado 4-0 a Alvarado.

La fecha continuará hoy con siete partidos: Brown de Adrogué vs Deportivo Maipú (11.00), Instituto vs Sacachispas (14.10), San Telmo vs Gimnasia de Jujuy (15.30), Guillermo Brown vs Almagro (15.30), Tristán Suárez vs Ferro Carril Oeste (15.30), Chacarita vs Nueva Chicago (16.40) y Chaco For Ever vs Flandria (18.00).

Y se cerrará mañana lunes con Defensores de Belgrano vs Quilmes (17.05), Güemes vs Belgrano (19.10), Santamarina vs Estudiantes de Río Cuarto (20.30) y San Martín de Tucumán vs Independiente Rivadavia (21.10).