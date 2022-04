Breves: Deportivas

BOCA NO PUDO Anoche, por la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional, Boca Juniors igualó 0-0 como visitante frente a Vélez Sarsfield y no pudo cortarse como único líder de la Zona B. Es que, previamente, Tigre había rescatado un agónico empate 1-1 ante Independiente, gracias a un penal convertido por Mateo Retegui a los 50 minutos del segundo tiempo. De esta manera, tanto el Xeneize como el Matador quedaron en la cima con 16 puntos, pero hoy podrían ser superados por Estudiantes de La Plata (15), que recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero desde las 14.00 horas. Mientras que mañana lunes, Aldosivi (13) tendrá la oportunidad de igualar la línea de Boca y Tigre si vence como visitante a Lanús (21.30). El otro duelo que quedó para mañana es el choque de vecinos porteños: Huracán vs Barracas Central (19.00).



RIVER Y RACING La Zona A de la Copa de la Liga Profesional también presenta una gran paridad. Ayer, Unión derrotó 1-0 a Newells en Santa Fe y lo privó de quedar como único líder. Al mismo tiempo, el Tatengue comparte ahora la segunda posición junto a Defensa y Justicia, que anoche goleó 5-1 como visitante a Talleres de Córdoba. Ahora, el Halcón y Unión suman 17 unidades, una menos que Racing (18) y una más que River (16), que juegan este domingo. La entonada Academia (único invicto del certamen) visitará a Platense en Vicente López desde las 16.30 horas, mientras River Plate recibirá a Argentinos Juniors desde las 19.00 con una formación que tendría varios cambios. El otro encuentro de la Zona B que se jugará hoy será Patronato vs Banfield, desde las 14.00. SE ARRIMARON Este sábado comenzó la novena fecha del Torneo Apertura de la Primera B Metropolitana y como no jugó el líder Comunicaciones, varios equipos lo aprovecharon para arrimarse a la cima. Así, Defensores Unidos (le ganó 2-0 a Dock Sud), Deportivo Armenio (1-0 a Talleres de Remedios de Escalada) y Fénix (1-0 a Colegiales) llegaron a los 16 puntos y quedaron a tan solo uno del Cartero (17), que hoy visita a J.J Urquiza (15.30). Este domingo, además, Ituzaingó (16) visitará a Acassuso (15.05). En tanto, en los otros partidos disputados ayer, Argentino de Quilmes venció 3-1 como local a Los Andes, mientras Villa San Carlos derrotó a UAI Urquiza por el mismo marcador. MESSI ASISTIDOR Por la 31ª fecha de la Ligue 1 de Francia, Paris Saint Germain goleó ayer 6-1 a Clermont con tripletes de Neymar y Mbappe. Por su parte, Lionel Messi también tuvo su triplete, pero de asistencias (además, le anularon un gol por offside de Mbappe). De esta manera, PSG tomó 15 puntos de ventaja sobre Rennes y Olympique de Marsella a falta de siete fechas para el final del campeonato. EL REAL NO AFLOJA El gran presente del Barcelona hizo ilusionar con la posibilidad de un final más cerrado de campeonato en La Liga de España. Sin embargo, Real Madrid no cede puntos: después de la bochornosa victoria sobre Celta de Vigo en la fecha pasada, esta vez superó 2-0 a Getafe como local. Así, el Merengue suma ahora 72 unidades y volvió a tomar 12 de ventaja sobre Sevilla (el viernes batió 4-2 a Granada) y 15 sobre el Barcelona (hoy visita a Levante). POR LA PUNTA En el cierre de la 32ª fecha de la Premier League, este domingo se enfrentarán Manchester City (líder del torneo con 73 puntos) y Liverpool (escolta con 72). El encuentro, que podría generar un cambio en la cima del campeonatao, se jugará desde las 12.30 (hora argentina) con transmisión de ESPN.