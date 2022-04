Perdió 3-0 como local y sufrió su tercera derrota consecutiva en el Torneo Apertura. Así continúa en la anteúltima posición. Con la necesidad de recuperar funcionamiento y subirse nuevamente a la senda positiva, Puerto Nuevo recibió el domingo a Deportivo Español. Sin embargo, el Gallego, con su plantel armado para pelear por el ascenso, volvió a demostrarle al Portuario que en la Primera C, los equipos de jerarquía castigan los errores ajenos. Sí: el conjunto de nuestra ciudad volvió a pagar muy caro los desacoples defensivos, tal como le había ocurrido frente a Central Córdoba. Y al igual que en Rosario y previamente ante Sportivo Italiano, nuevamente quedó muy rápido en desventaja en el marcador. De esa manera, los dirigidos por Franco Toloza no solo debieron lidiar con sus urgencias, sino también correr de atrás desde el amanecer del juego. Y eso no hizo más que acentuar sus dificultades, tanto en la faz ofensiva como en la defensiva. Por ello, la actuación en la derrota 3-0 frente a Español le deja muy pocos aspectos positivos al Auriazul. En cambio, en lo negativo sobresalen dos cuestiones: la fragilidad defensiva (ha recibido 12 goles en los últimos tres encuentros) y las escasas situaciones de peligro que logró generar a lo largo de los 90 minutos. Claro está: para mejorar en ambos aspectos necesita encontrar un funcionamiento que, tras la gran presentación realizada frente a Estudiantes de La Plata por Copa Argentina, no volvió a aparecer. Es cierto que el apretado calendario, los viajes a Córdoba y Rosario y la seguidilla de rivales de jerarquía no ayudaron. Tampoco la lesión se Mario Godoy, garantía de firmeza en la última línea. En este contexto, Toloza tendrá un gran desafío: encontrar un planteo que le permita fortalecer a sus jugadores desde lo táctico para volver a sumar y engrosar una cosecha que, por ahora, es de apenas 5 puntos. El próximo fin de semana afrontará una dura visita a Midland en Libertad. Y, posteriormente, disputará en el Carlos Vallejos un duelo vital en la lucha por la permanencia frente a Liniers. EL PARTIDO Para este encuentro, Franco Toloza presentó un esquema 4-2-3-1. En la defensa, Luis Rodríguez fue el segundo marcador central ante la ausencia de Mario Godoy; en el mediocampo, Julio Serrano se paró junto a Kevin Redondo, por lo que Enzo Ritacco jugó más adelantado. Por las bandas se movieron Alexander Meza y Rodrigo Martínez; y como principal referencia ofensiva estuvo Gastón Cueto. Y el inicio del encuentro volvió a ser desfavorable para Puerto Nuevo, una situación que ya había vivido ante Sportivo Italiano y Central Córdoba de Rosario. Esta vez, Deportivo Español salió mejor plantado y a los 5 minutos, tras una pelota recuperada y una rápida transición por izquierda, tomó mal parada a la defensa Portuaria y logró abrir el marcador por intermedio de Gianluca Alfenoni, quien llegó al área sin marca y conectó de primera, con mucha precisión, el centro de Sebastián Vivas. En esos primeros 10 minutos, la visita dominó territorialmente el trámite y volcó constantemente el juego sobre su sector izquierdo, por donde generó dos tiros de esquina con la movilidad de Vivas. Por entonces, al local le costaba salir y plantarse en terreno ajeno. Y en defensa, era muy permeable en la mitad de la cancha y la última línea sufría la claridad de Vázquez y los desmarques de Vivas y Constantino. A los 16, dudas de Peralta Salinas y Migliore casi permiten que el Auriazul empate el partido: el arquero gambeteó dentro del área chica ante la barrida de Martínez y, cuando la pelota le quedaba a Cueto, se dejó caer. El árbitro sancionó falta y la situación derivó en un tumulto que terminó con varios empujones y con amarillas para Martínez y Migliore. El altercado no cambió el trámite: Español siguió siendo más claro y creció la figura de Vázquez, quien encabezó otras dos transiciones ofensivas que estuvieron muy cerca de convertirse en situaciones nítidas de gol (en la primera, tras desairar a Ojeda y Redondo, su centro no encontró destinatario y en la segunda, dejó a Constantino mano a mano con Balbuena en una acción que fue invalidada por un offside que no pareció). En Puerto Nuevo, Serrano era quien tenía mayor contacto con el balón, pero alternaba buenas y malas y no lograba conectar con los extremos. Encima, Ritacco no encontraba espacios para jugar y Cueto estaba impreciso en los pivoteos. Entonces, la construcción se le hacía muy difícil. Así, la única llegada de peligro fue un cabezazo de Cueto tras centro de Croci que Migliore controló con seguridad. Es los avances locales eran muy centralizados y verticales, por lo que necesitaban de una precisión con la que el terreno tampoco colaboraba. Igualmente, con el correr de los minutos, los dirigidos por Toloza lograron disponer mucho más del balón y emparejaron las acciones ante un Español que entendió que su negocio eran las transiciones rápidas desde balón recuperado. Así, a los 35, estuvo muy cerca de estirar su ventaja: Vázquez llegó con espacio al área por izquierda y, en vez de optar por el remate, le sirvió el centro a Constantino, quien cabeceó por sobre el travesaño. Y sobre el final de la primera parte, Alfenoni se desprendió por derecha, enganchó y sacó un violento zurdazo que se fue muy cerca del primer palo de Balbuena. En el arranque del complemento se sostuvo esa dinámica de juego y el Portuario siguió priorizando el juego interno. Incluso Martínez empezó a cerrarse para tratar de sumarse a Serrano-Ritacco. Sin embargo, los movimientos no se extendían más allá de los primeros pases y, entonces, ni Meza ni Cueto recibían juego para profundizar acciones. La excepción se dio sobre los 9 minutos: en una salida rápida que fue de izquierda a derecha, Serrano abrió para Meza, quien encaró a Vocos y lo desairó con un enganche adentro del área, pero se quedó con poco ángulo para sentenciar a Migliore, que tapó su remate con el pie izquierdo, junto al primer palo (por el punto penal la pedía Cueto de frente al arco). Y así como el Auriazul no encontró contundencia en sus escasas oportunidades, Deportivo Español lo quebró en la primera que tuvo en la segunda parte: a los 15, el ingresado Albarez le ganó el balón a Ojeda y metió un centro bajo que recibió Vivas, quien tuvo facilidad para girar entre las posiciones de Lara y Rodríguez para luego definir ante el achique de Balbuena. El 2-0 golpeó al Portuario, que se desordenó por completo. Al minuto siguiente, Vivas llegó al fondo del área, pero su centro atrás no encontró compañero para la finalización de la jugada. Y de un tiro libre a favor del campanense, apenas cuatro minutos después del segundo tanto, nació el tercero de la visita: el remate de Meza dio en la barrera, Albarez armó la contra por izquierda y, aprovechando que Rodríguez ajustó mal como último hombre, asistió a Constantino, que escapó mano a mano con Balbuena y liquidó el pleito luego del rebote en el palo de su primera definición. Así, en una ráfaga de cinco minutos, el Gallego sentenció la historia, sacando máximo rédito de los problemas del Auriazul. Incluso, a los 21, Rodríguez salvó en la línea el cuarto tanto, después de la definición de Vivas, quien ya había dejado en el camino a Balbuena en otra contra nacida de un error de manejo del local. De allí en adelante, con el partido ya liquidado y la sucesión de cambios, el trámite se desdibujó: Puerto Nuevo fue todo impotencia en su intento de llegar al descuento, mientras Español se defendió con tranquilidad y merodeó el cuarto gol en un par de contragolpes que no prosperaron. Así, el pitazo final encontró al Rojo con la satisfacción de un triunfo que lo acercó a la cima del campeonato y al Portuario con la decepción de una nueva derrota que lo hunde en la zona baja de la tabla.

LOS 11 TITULARES DEL DOMINGO: LUIS RODRÍGUEZ REEMPLAZÓ AL LESIONADO GODOY, MIENTRAS JULIO SERRANO INGRESÓ PARA JUGAR EN EL MEDIOCAMPO JUNTO A REDONDO (FOTO: ANDRÉS RAJOY RIVA / PRENSA CAPN).



SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (0): Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Maximiliano Lara, Luis Rodríguez, Gian Croci; Kevin Redondo, Julio Serrano; Alexander Meza, Enzo Ritacco, Rodrigo Martínez; y Gastón Cueto. DT: Franco Toloza. SUPLENTES: Tabaré Benítez, Santiago Tallarico, Eliseo Aguirre, Emanuel Pentimalli, Pablo Negro Villarreal, Lucas Cajes y Maximiliano Maciel. DEPORTIVO ESPAÑOL (3): Pablo Migliore; Marcos Bale, Javier Peralta Salinas, Jorge Benítez, Daian Vocos; Gianluca Alfenoni, Tomás Pérez Serra, Cristian Vázquez, Juan Manuel Fernández; Ivo Constantino y Sebastián Vivas. DT: Juan Chumba – Carlos Orsi. SUPLENTES: Matías Lescano, Matías Sarulyte, Damián Santagati, Juan Carlos Álbarez, Mauro Peiro, Gabriel Conceicao y Antonio Samaniego. GOLES: PT 5m Gianluca Alfenoni (DE). ST 14m Sebastián Vivas (DE) y 19m Ivo Constantino (DE). CAMBIOS: ST 12m Albarez x Vázquez (DE); 17m Cajes x Martínez (PN); 24m Samaniego x Vivas (DE), Peiro x Alfenoni (DE), Pentimalli x Serrano (PN) y Negro Villarreal x Ojeda (PN); 30m Sarulyte x Peralta Salinas (DE) y Santagati x Fernández (DE); 38m Aguirre x Ritacco (PN) y Maciel x Cueto (PN). AMONESTADOS: Martínez (PN); Migliore, Fernández, Albarez, Alfenoni y Bale (DE). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Nicolás Kresta.

LUIS RODRÍGUEZ NO LLEGA AL CIERRE Y SEBASTIÁN VIVAS SE APRESTA A CONVERTIR EL SEGUNDO TANTO GALLEGO TRAS RECIBIR EL CENTRO BAJO DE ALBAREZ.



ITALIANO LE QUITÓ EL INVICTO A BERAZATEGUI Le ganó 1-0 y apretó las posiciones. El partido más atractivo de esta novena fecha de la Primera C dejó un resultado que apretó la parte alta de la tabla de posiciones: Sportivo Italiano le quitó el invicto a Berazategui al vencerlo por 1-0 como visitante. De esta manera, el Naranja tiene ahora tres escoltas que quedaron solo tres unidades por debajo: el propio Italiano, Deportivo Español y Real Pilar, que en el inicio de la jornada había vencido 3-0 a El Porvenir. Así, los únicos dos perseguidores que no lograron ganar y desperdiciaron la oportunidad de quedar como único escolta fueron Laferrere y Midland, que igualaron 1-1 entre sí en La Matanza. Los demás resultados de esta novena fecha fueron: Lamadrid 0-1 L.N. Alem, Luján 1-0 Liniers, Victoriano Arenas 0-1 Excursionistas, Claypole 1-0 Atlas y Argentino de Merlo 1-0 Central Córdoba de Rosario. En la próxima fecha se enfrentarán: Atlas vs Victoriano Arenas, Excursionistas vs Luján, Liniers vs Laferrere, Central Córdoba (R) vs Berazategui, Sportivo Italiano Vs Lamadrid, Leandro N. Alem vs Real Pilar, El Porvenir vs San Martín (B), Midland vs Puerto Nuevo y Deportivo Español vs Argentino de Merlo. Quedará libre Claypole.