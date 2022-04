P U B L I C







El entrenador de Villa Dálmine resaltó "la fortaleza" de sus dirigidos por dar vuelta el marcador ante All Boys. "Una lástima que el triunfo se nos escape sobre el final, pero son cosas del fútbol", señaló. El Violeta jugará el sábado frene a Güemes. El sábado, Villa Dálmine consiguió un muy buen punto en su visita a All Boys. Sin embargo, se volvió de Floresta con la espina que le generó el agónico empate del conjunto de Floresta, que llegó al 2-2 mediante un penal a los 50 minutos del segundo tiempo. Igualmente, eso no opacó el balance que Carlos Pereyra hizo de la actuación de su equipo: "El resultado es más que importante, porque enfrentamos a un buen equipo, con mucha intensidad y carácter. Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, pero los muchachos están bien de ánimo. Y a pesar de haber perdido 5-1 con Gimnasia de Mendoza y arrancar perdiendo ante All Boys tuvieron la fortaleza para dar vuelta el partido", remarcó el entrenador Violeta. "Una lástima que el triunfo se nos escape sobre el final. Es duro, pero son cosas que son parte del fútbol y con las que hay que convivir", agregó "Jetín" en diálogo con FM Radio City a la salida del vestuario. Respecto a las dos caras que mostró Villa Dálmine en Floresta, el DT marcó que la lesión de Facundo Gómez "tiró abajo" al equipo y provocó perder "a un jugador como (Braian) Camisassa" en el mediocampo. "Igualmente Gino (Olguin) entró bastante bien", señaló sobre el ingreso del juvenil. En la segunda parte, el Violeta fue otro: manejó más y mejor el balón y logró revertir el marcador. "Fue un gran segundo tiempo", comentó Pereyra, quien explicó que fue clave el cambio de posición de Lautaro Díaz para ese complemento. "Lo sacamos de la zona izquierda de nuestro ataque, donde estaba siendo absorbido por el lateral derecho de ellos. Lo tiramos por el medio y le dimos libertad para que se suelte por donde quisiera. Creo que eso fue clave para revertir el marcador", comentó, al tiempo que elogió el momento que atraviesa Díaz: "Está muy bien. Si sigue en este nivel puede ir a Primera División". Desde este lunes, el plantel comenzó a preparar su próximo compromiso: el duelo que sostendrá el sábado como local frente a Güemes de Santiago del Estero. "Ojalá que se nos pueda dar la victoria de local. La necesitamos", aseguró. Para ese duelo, "Jetín" recuperará a Laureano Tello, Valentín Albano y, probablemente, también a Fernando Moreyra y Federico Mazur. En cambio, no tendrá a Emiliano Agüero (llegó a cinco amarillas) y tampoco estaría Facundo Gómez. Así que, nuevamente, deberá meter mano en la formación inicial y reacomodar la zaga central y el mediocampo.

BAJO LA CONDUCCIÓN DE "JETÍN" PEREYRA, EL VIOLETA SUMÓ CUATRO DE LOS SEIS PUNTOS QUE DISPUTÓ COMO VISITANTE. LOS JUVENILES SE MIDIERON ANTE DEPORTIVO RIESTRA Los chicos Violetas cosecharon tres triunfos y dos empates en la jornada. Por la tercera fecha del Torneo de Divisiones Juveniles de la Primera Nacional que organiza la AFA, Villa Dálmine se midió rente a Deportivo Riestra. Y la jornada le dejó saldo positivo a los chicos Violetas, que cosecharon tres victorias y dos empates y sufrieron solo una derrota. Las categorías mayores se midieron en el predio Héctor Fillopski de nuestra ciudad, donde se registraron los siguientes resultados: Cuarta División: Villa Dálmine 1 (Elías Samaniego) – Deportivo Riestra 1. Quinta División: Villa Dálmine 1 (Elías Funes) – Deportivo Riestra 3. Sexta División: Villa Dálmine 3 (Mirko Bentiboglio x2 y Santino Forlani) – Dep Riestra 1. En tanto, las categorías menores se presentaron como visitantes y se volvieron con siete de los nueve puntos en juego, dados los siguientes resultados: Séptima División: Deportivo Riestra 0 – Villa Dálmine 2 (Eugenio Cardoso y Saverio Breglia). Octava División: Deportivo Riestra 0 – Villa Dálmine 2 (Máximo Padros Seassau y Martín Soto). Novena División: Deportivo Riestra 1 – Villa Dálmine 1 (Nicolás Crotto). El próximo compromiso de los chicos Violetas será frente a Atlético de Rafaela, por la cuarta fecha de este Torneo de Divisiones Juveniles de la Primera Nacional. BELGRANO NO AFLOJA Y EXTENDIÓ SU VENTAJA El Pirata le ganó 1-0 como visitante a Güemes, próximo rival de Dálmine. Ayer se completó la 10ª fecha del campeonato de la Primera Nacional y Belgrano sumó una nueva victoria para seguir afianzándose como líder: venció 1-0 como visitante a Güemes (SdE) y amplió su ventaja en la cima por la derrota que sufrió Brown (A), que cayó 2-1 como local ante Deportivo Maipú de Mendoza. Por su parte, Güemes, próximo rival de Villa Dálmine, sigue sin poder ganar: al igual que su coterráneo Mitre ha cosechado cuatro empates y cinco derrotas hasta el momento. Por ello comparte la última posición. En tanto, en el último partido del lunes, San Martín de Tucumán le ganó 2-0 como local a Independiente Rivadavia y se convirtió en el nuevo escolta de Belgrano. Mientras Instituto, que venció 1-0 a Sacachispas, trepó a la tercera ubicación. Todos los resultados de la 10ª fecha fueron: Atlético de Rafaela 4-0 Alvarado (MdP), All Boys 2-2 Villa Dálmine, Atlanta 1-1 Deportivo Morón, Agropecuario 2-0 Mitre (SdE), Gimnasia (M) 1-0 Almirante Brown, San Martín (SJ) 4-1 Temperley, Estudiantes (BA) 0-0 Deportivo Madryn, Brown (A) 1-2 Deportivo Maipú, Instituto 1-0 Sacachispas, San Telmo 0-0 Gimnasia (J), Guillermo Brown (PM) 0-1 Almagro, Tristán Suárez 0-0 Ferro Carril Oeste, Chacarita 3-1 Nueva Chicago, Chaco For Ever 2-2 Flandria, Defensores de Belgrano 1-0 Quilmes, Güemes (SdE) 0-1 Belgrano, Santamarina 1-1 Estudiantes (RC) y San Martín (T) 2-0 Independiente Rivadavia.