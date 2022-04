Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 12/abr/2022. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 12/abr/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol

BOCA, POR LA COPA Después de la derrota 2-0 sufrida en el debut ante Deportivo Cali como visitante, Boca Juniors buscará hoy su recuperación en la Copa Libertadores cuando reciba a Always Ready desde las 19.15 horas. El conjunto boliviano llegará a La Bombonera luego del gran triunfo que consiguió como local frente a Corinthians. Además, en el mismo horario, Colón de Santa Fe visitará a Cerro Porteño en Paraguay en busca de su segunda victoria (le ganó 2-1 a Peñarol en el debut). Mientras que, desde las 21.30 horas, Talleres de Córdoba enfrentará a Flamengo en Rio de Janeiro en un duelo de equipos que comenzaron ganando.



COPA SUDAMERICANA Otros tres equipos argentinos tendrán hoy compromisos internacionales, pero por Copa Sudamericana: Unión de Santa Fe visitará a Oriente Petrolero de Bolivia desde las 19.15 horas; Defensa y Justicia será local ante Goianiense de Brasil a partir de las 21.30; y en ese mismo horario, Independiente recibirá en Avellaneda la visita de General Caballero de Paraguay. COPA DE LA LIGA: ZONA A Racing Club se mantiene como único líder luego de su victoria 1-0 como visitante sobre Platense, gracias al agónico penal concedido vía VAR y convertido por Edwin Cardona. De esta manera, La Academia, que tiene al campanense Leonardo Sigali como titular y capitán, sigue invicta en el certamen: con seis victorias y tres empates suma 21 puntos. En segundo lugar se mantiene River Plate, que superó 4-2 a Argentinos Juniors en el Monumental y llegó a 19 unidades. Por detrás se ubican Unión y Defensa y Justicia, con 17; y quinto quedó Newells, con 16. ZONA B Estudiantes de La Plata volvió a quedar como único líder tras golear 5-0 (triplete de Mauro Boselli) como local a Central Córdoba de Santiago del Estero. Así, el Pincha suma 18 puntos y le sacó dos de ventaja a Boca Juniors (que había igualado sin goles ante Vélez) y a Tigre (1-1 con Independiente). El que también llegó a la línea de los 16 puntos es Aldosivi de Mar del Plata, que anoche derrotó 2-1 a Lanús como visitante y sigue escalando en la tabla. En el otro encuentro de ayer, Barracas Central se impuso 2-1 sobre Huracán en un desenlace insólito para el Globo, que pasó de ponerse en ventaja a quedar en desventaja en la misma acción, VAR mediante (Marcos Díaz inició la contra sacando con sus manos fuera del área, por lo que fue anulado el gol de Coccaro y al Guapo se le concedió un tiro libre que Iván Tapia transformó en la victoria de Barracas). PUSINERI, EN TUCUMÁN Después de la salida de Juan Manuel Azconzábal de la conducción técnica de Atlético Tucumán, la dirigencia del Decano llegó a un acuerdo con Lucas Pusineri, quien hoy sería presentado ante el plantel. El exentrenador de Independiente intentará revertir el pobre presente del conjunto tucumano, que se ha complicado con los promedios después de haber ganado tan solo uno de los nueve partidos que disputó hasta el momento en la Copa de la Liga Profesional. CHAMPIONS LEAGUE Hoy se definirán los primeros dos semifinalistas del principal torneo de clubes europeos. En la capital española, Real Madrid recibirá a Chelsea con la tranquilidad que le brinda la victoria 3-1 que consiguió en Londres. Mientras en Alemania, Villarreal intentará dar el golpe frente a Bayern Munich. Al Submarino Amarillo le alcanza con un empate, dado que en la ida se impuso 1-0 como local.

