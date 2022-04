Motociclista fallece tras colisión en la Ruta 9

Se trata de Diego Armando Ihitz, quien impactó la parte trasera de una Fiat Fiorino en las inmediaciones de la bajada de Mc Donald´s. Ayer por la tarde falleció en el hospital municipal Diego Armando Ihitz, de 41 años de edad, luego de protagonizar una fuerte colisión contra la parte trasera de una Fiat Fiorino mientras manejaba una Suzuki Ax 100, mano a Capital Federal. El siniestro tuvo lugar cerca de las 15:30 sobre la Ruta 9, metros antes de la bajada a la rotonda de Mc Donald´s, donde se había generado un embotellamiento que provocó una extensa fila de vehículos sobre la bajada propiamente dicha. Es decir, al momento del accidente, la camioneta se habría encontrado detenida o transitando a muy baja velocidad en el último lugar de la fila cuando por razones que se desconocen, Diego impactó de lleno contra la parte trasera del vehículo al servicio de la empresa Grupo MEC, dedicada al mantenimiento de edificios corporativos. La moto quedó con su horquilla quebrada y la rueda delantera totalmente deformada. Cuando llegó la ambulancia del SAME, un hombre le realizaba maniobras de Reanimación Cardiopulmonar, y fue trasladado de urgencia. Ya en la Guardia del hospital municipal, no se logró estabilizarlo y se confirmó su deceso. Desde estas páginas, acompañamos en dolor a familiares y allegados.

La colisión tuvo lugar a metros de la rampa de bajada hacia la rotonda de Mc Donald’s, en la mano a Capital Federal.





Por la violencia del impacto, la moto quebró la horquilla y la rueda delantera quedó deformada.

#Ahora un hombre de 38 fallecido luego de un Siniestro Vial en la bajada de #Panamericana Km 73 mano a Capital. La Suzuki AX100 impactó violentamente contra una Fiat Fiorino. Trasladó SAME hizo un paro, lo estabilizaron, luego falleció. Bomberos 47, CP, Vial, AuSol. pic.twitter.com/1WYfEpfm3q — Daniel Trila (@dantrila) April 12, 2022