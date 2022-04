CONTINÚA ESTABLE El dólar blue cerró estable a $195 en la punta vendedora, mientras que el solidario o ahorro, que pueden comprar los ahorristas en los bancos, concluyó la jornada en $194,80 en promedio, casi igualado con la cotización oficial, algo que no ocurría desde hace 10 meses. La brecha con el dólar oficial desciende al 65,1% y la diferencia con el mayorista se ubica en 73%. El dólar al que pueden acceder el público en la compra legal en los bancos, "ahorro" o "solidario", que incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible de ganancias, rozó los $195, a pocos centavos de superar al blue, lo que no ocurre desde junio de 2021. El dólar minorista avanzó siete centavos a $118,09 y el valor en el Banco Nación culminó a $117,75, 50 centavos por encima respecto del cierre anterior. El mayorista, trepó 18 centavos a $112,76 y esta semana ya subió más que en la anterior. MILLONES DEVUELTOS La Agencia de Recaudación de la provincia Buenos Aires (ARBA) devolvió en los últimos dos años más de $7.300 millones a contribuyentes que tenían saldos a favor con el organismo, derivados de los regímenes de retención o percepción de Ingresos Brutos.El director de ARBA, Cristian Girard subrayó que "esos recursos contribuyeron a financiar el capital de trabajo de empresas bonaerenses". El funcionario explicó que "desde el primer día de gestión trabajamos para dejar de acumular saldos a favor y mejorar los sistemas de devolución, porque ese fue el objetivo que nos planteó el gobernador Axel Kicillof". SEGUIRÁN PRESOS La Cámara del Crimen confirmó los procesamientos de los seis imputados por la violación grupal a una joven en el barrio porteño de Palermo, en el interior de un vehículo estacionado y a plena luz del día. El fallo encamina la causa hacia la etapa de juicio oral y público, al que los acusados llegarán en condición de detenidos. La Sala Séptima del tribunal ratificó los procesamientos por abuso sexual agravado contra Thomas Fabián Domínguez, Franco Jesús Lykan e Ignacio Retondo, en tanto que los otros tres acusados, Lautaro Dante Ciongo Pasotti, Ángel Pascual Ramos, y Steven Alexis Cuzzoni, no habían apelado la decisión de primera instancia. La Cámara también confirmó la prisión preventiva para los seis para "neutralizar la posible reiteración de actos de amedrentamiento con decisiva incidencia en el normal progreso de la causa". SIGUE ESCALANDO La inflación en Estados Unidos sigue escalando y alcanzando nuevos máximos. En marzo llegó a su nivel más alto en más de 40 años, superando a la marca previa que correspondía a febrero. El Índice de precios al consumo del tercer mes del año reveló que los precios aumentaron 8,5% en 12 meses, y 1,2% respecto al mes anterior. El alza interanual de marzo se debe principalmente a un fuerte aumento en los precios de la gasolina en el territorio norteamericano, que se dispararon un 18,3% en el mes, lo que representa aproximadamente la mitad del aumento del IPC general. Los precios totales de la energía aumentaron un 11% en comparación con febrero, lo que incluyó un aumento del 22,3% en los precios del combustible, según precisó el Departamento del Trabajo. El nuevo récord en cuatro décadas también se explica por los incrementos en alimentos, que subieron un 1%, y la vivienda, incluidos los alquileres, que subieron un 0,5%. Ambos aumentos mensuales siguieron el comportamiento exhibido en febrero. En tanto que las tarifas aéreas aumentaron un 10,7%, mientras que los precios de los autos usados, cayeron un 3,8%, luego de los aumentos registrados el año pasado.