¿Sentís enojo, tristeza o ansiedad? Cómo evitar que esas emociones te enfermen

Nuestras emociones tienen mucha más repercusión en nuestro cuerpo y en nuestra salud de lo que creemos. Si bien sentir enojo, tristeza y ansiedad es normal, estos sentimientos pueden incidir directamente en la salud si se repiten en el tiempo y si no logramos canalizarlos o manejarlos a consciencia. Para evitar que las emociones afecten nuestra salud, hay que prestar atención a lo que sentimos y cuáles son las emociones que nos embargan con frecuencia. La psicóloga Maribel Castro explica que las enfermedades impactan en un cuerpo subjetivado, es decir, que tanto nuestra predisposición biológica como emocional juega un papel importante a la hora de tener determinada dolencia. "A través de nuestras enfermedades, el cuerpo habla sobre aquello que nosotros no pudimos poner en palabras", asegura. Sin embargo, considera que hay dos aspectos importantes a tener en cuenta: primero que no se puede desestimar que el cuerpo enfermo duele y necesita diagnóstico y cura médica, "no se trata de no consultar un especialista", aclara. En segundo lugar, advierte que no existe un significado universal sobre aquello que nos aqueja, el sentido es único y subjetivo. "Esto quiere decir que, si para alguien el dolor de garganta significa ‘no poder decir algo importante por temor’ para otra persona puede significar ‘la angustia de haber pasado un mal trago’", asegura. Para Gabriel Lapman, médico cardiólogo, nefrólogo, especialista en hipertensión arterial lo que sentimos y muchas veces no decimos, nos afecta porque implica que quedan en nuestro interior sentimientos que después nuestro cuerpo manifiesta con alguna dolencia. Por ejemplo, con ataques de pánico, que si bien no son una patología orgánica per se, generan síntomas orgánicos como dolor de pecho, falta de aire, insomnio, transpiración y temblores. También se encuentra una relación lineal entre la ira y los infartos de miocardio, hay personas que sienten tristeza, se deprimen y dejan de comer, bajan de peso y eso genera una enfermedad orgánica. "Pero tampoco hay que pensar que todas las enfermedades tienen un origen emocional", aclara Lapman. En efecto, Mara Fernández, psicóloga especialista en trastornos de la conducta alimentaria, considera que es importante mostrar los sentimientos y no reprimirlos, ya que lo que no se expresa por la palabra se refleja en el cuerpo. "El tratar de ocultar las emociones puede impulsar al cuerpo a desarrollar distintas sintomatologías tanto mentales como físicas", asegura. A su vez, la licenciada describe a las emociones como reacciones psicológicas y fisiológicas que las personas vivencian a diario aunque no siempre podamos ser conscientes de ello. Son inevitables, nos permiten evaluar las situaciones que experimentamos y sirven para adaptarnos al entorno y conocer el mundo en el que vivimos. "El miedo, ansiedad, la ira, la tristeza, depresión son emociones básicas que se caracterizan por una experiencia afectiva desagradable o negativa y una alta activación corporal. Mientras que las positivas como la alegría, generan sensaciones placenteras, y pueden provocar cambios positivos en el pensamiento y en la conducta, que promueven la salud psicosocial, intelectual y física", describe.



Fuente: La Nación.