Día Internacional del Helado: ¿Cuál es el gusto favorito de los argentinos?

No puede faltar. En una juntada con amigos o para maratonear una serie en solitario, siempre está ahí. Sin dudas, el helado es uno de los postres predilectos de los argentinos. De hecho, se calcula que se consumen 7 kilos anuales per cápita en país. Por este motivo las principales heladerías celebran el Día Internacional del Helado, este 12 de abril. En este contexto, la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), dio a conocer los resultados de su última investigación sobre el consumo de helado artesanal en la Argentina. "Cualquier momento, estación o situación amerita tomar un helado para mejorar el estado de ánimo", destacó el presidente de la entidad, Gabriel Famá. Los sabores de helado que más piden los argentinos: Dulce de leche granizado (50%), Chocolate con almendras (49%), Dulce de leche (43%), Sambayón (41%), Chocolate amargo (38%), Frutos rojos (34%), Frutilla con crema (33%), Chocolate (33%), Limón (28%) y Mascarpone (28%). Cuándo es la Noche de las heladerías 2022 La Noche de las Heladerías surgió hace 38 años con el objetivo de diferenciar el auténtico helado artesanal y posicionarlo como un alimento sano, nutritivo, fresco y natural. En esta fecha, casi todas las heladerías ofrecen un 2x1 en cuartos de helado. Suele celebrarse entre mediados y fines de noviembre, organizada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), y aún no ha sido confirmada la fecha para este año.



Fuente: Página 12.