En una nueva fecha del Metropolitano, las Celestes cayeron 1-0. En cambio, Quinta, Sexta y Séptima División sumaron victorias. El pasado sábado se disputó la sexta fecha del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped que organiza la Asociación Amateur de Buenos Aires (AHBA). En ese marco, la Primera Damas del Campana Boat Club perdió 1-0 ante Newman "B", en un partido correspondiente a la Zona 4 del Campeonato Damas D. De esta forma, las Celestes no pudieron sumar puntos y, en consecuencia, bajaron al 16º puesto de la tabla de posiciones. En cambio, Camioneros se mantuvo en lo más alto con 18 unidades y se alejó de Santa Bárbara "D" (14 puntos) y Club Manuel Belgrano (13 puntos). Esta sexta fecha se completó con los siguientes resultados: Lanús "B" 2-1 Olivos "B", Camioneros 2-0 Brandsen, AACF Quilmes 3-2 Club Manuel Belgrano, Universidad de Buenos Aires 1-1 Santa Bárbara "D", Racing Club 1-1 Banade, Santa Bárbara "C" 1-1 Pucará "B", D.A.O.M. 1-0 Liceo Militar. En el resto de la tira Celeste frente a Newman "B", el Bote acumuló tres victorias, dos empates y una derrota: Intermedia empató 1-1 (gol de Lucía Gelosi), Quinta División ganó 1-0 (gol de Valentina Núñez), Sexta División se impuso 2-1 (doblete de Julia Malerba), Séptima División venció 2-0 (goles de Renata Casas y Guillermina Garrido Freire), Octava División igualó 2-2 (goles de Luciana Gómez y Juana Gil) y Novena División perdió 2-1 (gol de Julia Obregón). El próximo compromiso del CBC será el sábado 23, cuando enfrente a Liceo Militar por la séptima fecha de la Zona D4. TORNEO PROYECCIÓN El CBC visitó a Vicentinos y cosechó dos victorias en los dos partidos disputados: Octava División se impuso por 2-0 (goles de Paulina Carabajal Godoy y Ana Conforti) y Novena División venció 3-0 (goles de Alina Silva, Emma Pacienza y Ana Gadea).

EN EL TORNEO PROYECCIÓN, LA NOVENA DIVISIÓN SE IMPUSO 3-0 ANTE VICENTINOS.





LA SÉPTIMA DIVISIÓN DEL CBC VENCIÓ 2-0 A NEWMAN “B". La Primera Caballeros sufrió otra derrota Por la sexta fecha de la Zona 1 del Campeonato Caballeros C del Torneo Metropolitano de la AHBA, la Primera del Campana Boat Club perdió 2-1 frente a Ducilo "B" como visitante (gol de Omar Rodríguez para los Celestes). Por su parte, Intermedia cayó 4-0. Así, la Primera del Bote no pudo sumar puntos y quedó en el 7º puesto de la tabla de posiciones que lidera Buenos Aires Christian School con 18 unidades. Su próximo rival será Ferro Carril Oeste "B", equipo con el que se medirá el domingo 24.