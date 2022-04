El DT no podría contar ni con Gómez ni con Moreyra, pero sí con Agüero. Además, recupera a Mazur, Albano y Tello. El partido se juega el sábado en Mitre y Puccini. El empate 2-2 frente a All Boys le dejó a Villa Dálmine ese sabor amargo de haber sufrido la igualdad en el final del partido, pero, a su vez, la tranquilidad de haber conseguido un resultado positivo. Y también dos noticias negativas: la lesión de Facundo Gómez y la quinta tarjeta amarilla de Emiliano Agüero. Sin embargo, ambas situaciones encontraron un alivio en la semana. Aunque arrastra una fuerte contractura, el marcador central no habría sufrido una distensión muscular. Igualmente, es muy poco probable su presencia en el partido del sábado frente a Güemes de Santiago del Estero. Mientras el volante central sigue figurando en el sistema COMET con cuatro tarjetas amarillas, por lo que está habilitado para el duelo frente al conjunto santiagueño (Braian Camisassa es el otro que está al límite de amonestaciones). Igualmente, ayer no "bajaron" a Reserva ni Agustín Solveyra ni Gino Olguin, dos juveniles que podrían ganar protagonismo ante una posible baja de Gómez. De hecho, Olguin fue quien lo reemplazó en Floresta (ingresó en el mediocampo y Camisassa pasó a la zaga central). Esto se debe a que Facundo Moreyra sigue en proceso de rehabilitación de su esguince de rodilla y tampoco llegaría en condiciones al sábado. En cambio, si estaría a disposición Facundo Mazur, quien no juega desde el partido frente a Atlanta del pasado jueves 10 de marzo (sufrió un desgarro y posteriormente atravesó un cuadro gripal). En tanto, Valentín Albano y Laureano Tello cumplieron sus respectivas sanciones por sus expulsiones frente a Gimnasia de Mendoza y serán nuevamente alternativas para Pereyra, quien los venía utilizando como titulares a ambos. El encuentro ante Güemes se disputará el sábado desde las 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini y contará con el arbitraje de Carlos Córdoba, con quien el Violeta tiene un historial repartido: una victoria, un empate y una derrota en tres encuentros. Los asistentes serán Rubén Bustos y Guillermo Yacante, mientras el cuarto árbitro será Eduardo Gutiérrez.

FACUNDO GÓMEZ SUFRIÓ UNA FUERTE CONTRACTURA FRENTE A ALL BOYS



CUERPO TÉCNICO Por estos días, Carlos Pereyra le está dando forma al cuerpo técnico con el que trabajará en adelante, después que Ángel Moretto lo asistiera durante los primeros encuentros. Según trascendió, Diego Herrero dejó su cargo como DT de Centro Español para sumarse como ayudante de campo y convertirse también en el entrenador de la Reserva. Además, se agrega el profe Federico González, quien asistirá a José "Pepi" Soto en la preparación física del plantel. LA RESERVA CAYÓ FRENTE A CAMIONEROS Perdió 1-0 como visitante y sufrió su primera derrota en el torneo. Por la tercera fecha del Torneo de Tercera División de la Primera Nacional, Villa Dálmine cayó ayer 1-0 como visitante frente a Camioneros, que se impuso con gol de Mauro Morales. De esta manera, el Violeta perdió su invicto en el certamen, dado que acumulaba una victoria (1-0 sobre Flandria) y un empate (0-0 con San Telmo). En cambio, el conjunto gremial sigue perfecto, con tres triunfos en tres presentaciones. En esta oportunidad, en el predio del sindicato en Luis Guillón, el equipo dirigido por Fabián Suescum no contó con tres de los jugadores del plantel de Primera que suelen "bajar" a la Reserva: el defensor Agustín Solveyra, el mediocampista Gino Olguin y el mediocampista ofensivo Valentín Umeres. Así, la juvenil formación de Villa Dálmine ante Camioneros estuvo integrada por Francisco Salerno (capitán); Tomás Ferreyra, Ignacio Pérez, Eduardo Vallejos, Jeremías Kruger; Valentín Carlucci, Máximo Ferulano; Juan Farías, Matías Romero, Juan Manuel García; y Mariano Dalinger. En el segundo tiempo ingresaron Luciano Correa (por Pérez), Alexis Nievas (por Ferulano), Elías Samaniego (por Dalinger) y Agustín Ayala (por Romero). En tanto, en el banco de suplentes quedaron Marcos Avero, Federico Lambardi y Carlos Jiménez. Por la próxima fecha de este Torneo de Tercera División, el Violeta recibirá la visita de Deportivo Riestra.