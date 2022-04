Recolección de residuos: el cronograma para Semana Santa

Desde el Municipio informaron que el jueves santo habrá recolección en horario habitual. En cambio, el viernes no habrá servicio. La Subdirección de Higiene Urbana, dependiente de la Secretaría de Planeamiento, Obras e Ingeniería Urbana del Municipio, informa que en Semana Santa el servicio de recolección de residuos sufrirá modificaciones. Según detallaron, el jueves santo la recolección será en horario habitual, en tanto que el viernes la empresa Agrotécnica Fueguina no brindará ningún tipo de servicio. Por ello, se solicita a los vecinos no sacar sus residuos domiciliarios hasta el sábado 16, fecha en que se reanudarán los servicios de forma habitual.

