Anses habilita el cambio de titularidad de AUH

En su gran mayoría, se trata de mamás que se hacen cargo de hijas e hijos y cuyos padres cobran la asignación, pero no les transfieren el dinero correspondiente", señaló Gustavo Bellanger, jefe de la UDAI Campana. Para garantizar que las niñas y niños de la Asignación Universal por Hijo (AUH) tengan la prestación que les corresponde, ANSES informó que a partir de ahora las personas con hijas e hijos a cargo que no podían pedir la titularidad de las asignaciones porque el otro progenitor posee un Crédito ANSeS, podrán solicitarla y empezar a recibirla todos los meses. "Esta medida fue establecida a partir del diálogo permanente entre el organismo y las mamás de la AUH que transmitían la imposibilidad de hacerle llegar ese dinero a sus hijas e hijos cuando lo cobraba el otro progenitor. Cabe aclarar que, en su gran mayoría, se trata de mamás que se hacen cargo de hijas e hijos y cuyos padres cobran la asignación, pero no les transfieren el dinero correspondiente", explicó Gustavo Bellanger, jefe de la UDAI Campana. "La directora Ejecutiva de ANSeS, Fernanda Raverta, expresó que se modificó esta normativa porque se consideró una injusticia que las mamás, que son las que se hacen cargo de sus hijas e hijos, no pudieran administrar ese recurso que es de las nenas y los nenes. A través de este trámite, el Estado garantiza que la asignación les llegue a quienes realmente les corresponde", agregó.

