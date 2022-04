La diputada Soledad Alonso participó de #EuroLat junto a Cristina Kirchner

La legisladora bonaerense agradeció a la vicepresidenta, encargada de abrir la asamblea, "por guiar nuestro camino y demostrar una vez más que es la líder política más trascendental de la actualidad". La diputada Soledad Alonso acompañó la 4º Asamblea Parlamentaria Euro Latinoamericana (#EuroLat) que se desarrolló en el Centro Cultural Kirchner. "Nunca había hablado acá, sé que otros presidentes lo hicieron, pero nosotros que lo inauguramos no y nos tocaba", comentó la exmandataria presente en el Auditorio Nacional "La Ballena Azul" en la actividad bajo el lema "Una recuperación económica justa, inclusiva y en paz". "Gracias Cristina Fernández de Kirchner por guiar nuestro camino y demostrar una vez más que sos la líder política más trascendental de la actualidad", manifestó por su parte la diputada Alonso a través de sus redes sociales. Y añadió: "La vicepresidenta destacó el rol que jugó el Estado durante la pandemia, construyendo hospitales, atendiendo a los enfermos, negociando con los mercados, con las vacunas para salvarnos y no morirnos nosotros ni nuestros seres queridos". La ceremonia inició con la palabra del copresidente del Componente Latinoamericano Asamblea Eurolat, Oscar Pérez Pineda, quien elogió la presencia de Cristina Kirchner. "Usted engalana, usted le da altura a nuestras deliberaciones, usted nos compromete. El pueblo argentino que tanto queremos y tanto la quiere a usted va a guiarnos para que el producto de nuestras reuniones sea totalmente exitoso". A su turno, el copresidente Javi López hizo referencia a los cantos de los militantes en el CCK: "Uno se siente como telonero de los Beatles. Gracias a la presidenta". Tras el evento, Alonso resumió que "las desigualdades no son producto de la naturaleza" sino "de decisiones políticas o de falta de decisiones políticas" y es militando, comprometiéndose y legislando la forma correcta de revertirlas. "Desde el PJ de Campana y desde la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires seguiremos trabajando en ese camino", cerró.

