SUPERÓ AL BLUE

El denominado dólar solidario, que incluye el impuesto PAÍS y el de ganancias, ascendió 36 centavos a $195,23 en promedio, superando así el nivel del blue, por primera vez desde junio de 2021. La cotización del paralelo cerró la semana estable a $195 en la punta vendedora, el mínimo de los últimos seis meses, y el oficial mayorista se ubicó en 72,6%, el más bajo desde junio último. Durante esta corta semana, el dólar blue acumuló una baja de $1,50, el cuarto retroceso en forma consecutiva. El mayorista subió 14 centavos a $112,90. Los dólares financieros caen más de $1 este miércoles y perforan los $190. El dólar "contado con liquidación baja un 0,6% a $189,68 y el spread con el tipo de cambio mayorista, se ubica en 68%, nuevo mínimo desde mayo de 2021 y lejos del 122% registrado a comienzos de año.

LOS CINCO QUE MÁS SUBIERON

Los aumentos de precios del pan, huevos, café, pollo y lácteos, por encima de los dos dígitos, lideraron el alza del rubro de alimentos y bebidas en marzo respecto de febrero, según las cifras del INDEC. Los incrementos llegaron a superar el 20% en algunos casos y muchos otros productos se ubicaron con alzas superiores al 10%, pese a los programas oficiales del gobierno de frenar la escalada inflacionaria. El pan de mesa con una suba del 24,8%, encabezó la escalada de los artículos esenciales de la canasta básica, seguido por el pan francés con un 17,7%, los huevos de gallina con un 21,6% el café molido con un 19,0% y el kilo de pollo entero que registró un incremento del 15,1%. Entre los productos lácteos, la leche fresca entera en sachet aumentó un 13,9%, y le siguieron el queso cremosocon 13,1% manteca con 10,2%, queso pategrás 6,8 y el sardo un 7,7% de suba del precio respecto de febrero. La harina de trigo común subió un 13,2% y los fideos secos un 10,7%, el azúcar 10,5%, el jamón cocido un 5,2%, el salame un 4,6, el arroz 3,2%, yerba 4,2 y entre las bebida el agua sin gas 9,1%, cerveza 4,6 y el vino común 6,9%. Entre las carnes, el kilo de asado aumentó un 5,8%, la carne picada común 4,0 y los cortes de paleta y cuadril un 7,9%.

SIGUE EL PARO

Transportistas de granos y entidades del agro no llegaron a un acuerdo por el precio de los fletes y se mantiene el paro que se inició el lunes. Las partes mantuvieron una reunión de tres horas en el Ministerio de Transporte que fracasó porque los transportistas consideraron insuficiente la propuesta de aumento elevada por las cámaras agropecuarias. La Federación de Transportadores Argentinos (FETRA) comunicó que "en la reunión realizada hoy en el Ministerio de Transporte no se obtuvo ningún acuerdo sobre la actualización de la tarifa para fletes de granos". "Las entidades del agro niegan el precio real del gas oil que están pagando los transportistas y ofrecieron un aumento que no cubre los costos de la actividad", señaló FETRA en un comunicado de prensa.

SANCIONES EN EL FINDE XXL

El Ministerio de Transporte de la Nación, a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), desplegará este fin de semana largo un nuevo control en las rutas del país y sancionará a quienes conduzcan por la banquina. Según se informó, entre los días 13 y 17 de abril, funcionará un Centro de Monitoreo de Seguridad Vial instalado en el peaje Hudson desde donde se pondrá en marcha un operativo antibanquineros, con el objetivo de sancionar a quienes conduzcan por la banquina, entendiendo que se trata de conducta penada por la Ley Nacional de Tránsito. "Las banquinas deben ser espacios seguros para maniobras de emergencia ante situaciones específicas como pinchaduras, desperfectos mecánicos, entre otras. Nunca para detenerse o para circular más rápido, poniendo riesgo la propia seguridad y la de los demás", afirmó el Ministro de Transporte, Alexis Guerrera.