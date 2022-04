Efemérides del día de la fecha, 14 de Abril

DÍA DE LAS AMÉRICAS

Celebrado desde el año 1931, en este día se conmemora la fundación de la Unión de las Repúblicas Americanas, en la Primera Conferencia Internacional Americana realizada en Estados Unidos en el año 1890, y es un símbolo de la soberanía y la unión voluntaria de todos los países del continente en una misma comunidad.

La Unión de las Repúblicas Americanas ofrecía apoyo en lo que respecta a la agricultura, la salud, el comercio y otras áreas de interés para el progreso regional. En el año 1910 la misma pasó a denominarse Unión Panamericana y, en el año 1948, se transformó en la Organización de los Estados Americanos (OEA).

DEFENSA Y JUSTICIA SE CONSAGRA CAMPEÓN DE LA RECOPA SUDAMERICANA

Hace un año, Defensa y Justicia vencía 4-3, desde el punto de penal, a Palmeiras y se consagraba campeón de la Recopa Sudamericana. El equipo dirigido por Sebastián Beccacece e integrado por Ezequiel Unsain, Adonis Frías, Enzo Fernández, Francisco Pizzini, Walter Bou y Braian Romero, arribó a este partido tras salir campeón de la Copa Sudamericana (2020); en ese entonces, El Halcón goleó 3-0 a Lanús. Por su parte, Palmeiras llegó a este encuentro luego de consagrarse campeón de la Copa Libertadores después de vencer 1-0 a Santos.

El primer partido se disputó en el Estadio Norberto Tomaghello, donde el equipo brasileño abrió el marcador con un tanto de Rony y, pese a que Romero empató, Scarpa le dio la victoria al visitante. Posteriormente, en el Estadio Mané Garrincha, El Halcón dio vuelta el resultado y triunfó 2-1 con goles de Romero y Benítez. Así, el campeón se definió desde el punto de penal; convirtieron Menino, Frías, Merentiel, Gómez, Isnaldo, Rony y Fernández en cambio erraron Adriano y Weverton.

SE LANZA "EYES WIDE OPEN"

Un día como hoy en el año 2015, Sabrina Carpenter lanzaba su primer álbum "Eyes Wide Open". Producido por Mitch Allan junto a Brian Malouf y Dan Book e integrado por canciones compuestas por la cantante estadounidense, Meghan Trainor y Julie Frost, el disco según la artista representa dónde estaba entre los 13 y 15 años: "Me inspiré en la vida, las situaciones y los sentimientos, pero escuchar música mientras escribo me da muchas ideas". Entre las canciones se encuentran "Can´t blame a girl for trying", "We´ll be the stars", "The middle of starting over" y "Darling I´m a mess".