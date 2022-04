Alejandra Dip IMOX es la posibilidad de reinventarnos todo el tiempo, de nacer una y otra vez, nacimiento y nutrición. Todo y nada. Fuerza gestora. Memoria galáctica. 1Animal de poder: lagarto, cocodrilo y tiburón. Piedra: turquesa. Elemento o metal: zinc. Parte del cuerpo: la sangre, los ganglios. Día del hipnotista, del terapista, del telepático, del curandero. Este día nos enseña lo bueno y lo malo. El IMOX nos da la posibilidad de reinventarnos a nivel social, de renacer en nuestro entorno. El 12 es la cooperación, el servicio mancomunado, lo social, el barrio, el país. Esta energía nos influencia hoy para que nos sintamos seguros al brindar nuestra ayuda a los demás. Día propicio para compartir, abrirnos a recibir ayuda de los demás. Sentirnos orgullosos de dar sin fijarnos cuanto, ni como. Buen día para las relaciones familiares y sociales. Día para trabajar la confianza en nosotros y en nuestro entorno. Soltá los celos, deja de desconfiar de todo, hasta de tu propia sombra! No te creas el centro del mundo, no sos el ombligo, mira a tu alrededor! Da, que viene multiplicado, el cosmos te provee. Da, sin especular esa devolución, da por que queres dar, porque sentís la necesidad de cooperar, no por conveniencia, no por figurar! No te pongas a la defensiva! Fluí en continuado, fluí para que la energía universal circule y no se corte. Hermosa energía que bien canalizada nos pone generosos. Carismático. Dar-recibir-dar-recibir- dar-recibir! Abiertos a eso. Controla la posesividad, el impulso desmedido y la crueldad, no pelees ni conteste de manera que lastime al otro, que lo dañes! Confía en lo que sos, en lo que tenes, y en lo que viene! Si por hoy pudiéramos creer en todo lo que nos viene de las esferas superiores y pudiéramos seguir esos mensajes, lo que recibimos, podríamos darnos cuenta donde está el peligro y donde la zona donde sentirnos cómodos y bien, así nos ahorraríamos mucho camino. Toma el atajo que te deja el Dragón hoy al alcance de la mano y conecta con la memoria ancestral, ahí hay más información para solucionar tus problemas que lo que podes imaginar! BONUS GEMAS: TURQUESA La turquesa es una piedra sanadora muy eficaz que ofrece bienestar al cuerpo y espíritu. Es una piedra protectora que ha sido usada como amuleto desde tiempos remotos. Fomenta la sintonía espiritual y potencia la comunicación con los mundos físico y espiritual. Puesta sobre el tercer ojo potencia intuición y, sobre el chacra garganta, libera inhibiciones y prohibiciones. Es una piedra de purificación, disipando las energías negativas y la bruma electromagnética y alinea todos los chacras con los cuerpos sutiles. Psicológicamente es una piedra que fortalece y, mentalmente infunde calma interna a la vez que te mantiene alerta. A nivel emocional estabiliza las alteraciones del estado de ánimo aportando calma interna. Puedes usarla colocándola en cualquier lugar pero será especialmente útil sobre la garganta, tercer ojo o plexo solar. Además, como elixir, es fantástica.



alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar