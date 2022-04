Dr. Ricardo Zwiener

Las alergias son respuestas exageradas que nuestro sistema inmune desarrolla frente a diversas moléculas o sustancias que son inocuas como los pólenes, epitelios de perros o de gatos, ácaros, hongos, alimentos, medicamentos, entre otros. Suelen caracterizarse por causar una especie de "resfrío inmediato", acompañado de síntomas como estornudos en salva (continuos, 5-10-15, como si no pudiera detenerlos); rinorrea (secreción acuosa por nariz); picazón de nariz, ojos, garganta, piel; obstrucción nasal (aunque el paciente refiera que no tiene mocos) y, ocasionalmente, con ronchas o hinchazón de alguna área (boca, ojos). Cuando estos signos aparecen en ciertas estaciones del año, favorecidas por la misma naturaleza, se denominan estacionales. Ahora bien, cuando permanecen todo el año, las causas pueden ser otras y se denominan perennes. Sin embargo, estacionales o perennes, todas las alergias comparten un denominador común: la predisposición genética que suele estar presente en la gran mayoría. Cuando una persona manifiesta alergias, puede tener uno o más familiares alérgicos. Todas las alergias comparten algunos de los síntomas antes mencionados, desembocando en las famosas "rinitis", "conjuntivitis", asma, y/o dermatitis; todas se desarrollan por una exposición frecuente a un alérgeno en particular. Lo que las diferencia es el desencadenante de los síntomas: "Algunos pacientes suelen manifestar síntomas en estaciones como la primavera o el otoño, ya que es muy alta la polinización en el ambiente. Otros pacientes hacen síntomas ante cambios ambientales: por ejemplo, vivían frente al mar y de repente se van a una zona seca con otra vegetación. O son alérgicos a los gatos, nunca tuvieron un gato, pero cuando forman una pareja con alguien que sí tiene aparecen manifestaciones de alergia. También, hay personas que son alérgicas a medicamentos, alimentos o picadura de insectos". Ante el conocimiento de las moléculas que causan las alergias, las personas pueden prevenirlas de la siguiente manera: Si es alérgica a los ácaros, se recomienda: - Evitar las alfombras; - Tener cortinas livianas y acolchados fácilmente lavables; - Airear los ambientes en ciertos horarios (generalmente después de las 10 de la mañana); - Evitar las limpiezas que levanten los polvos (esto es, no limpiar con lampazos o plumeros, sino con paños húmedos o mopas). - Si es alérgica a los pólenes- si bien es un poco más difícil la prevención (ya que el viento puede transportar las moléculas que le da alergias)- se sugiere: - No deambular por la calle en días de mucho viento. - Seguir las indicaciones que le ha dado su médico (como puede ser la utilización de un spray nasal, tratamientos con antihistamínicos para las épocas de mayor prevalencia de estas sustancias). En cuanto a las alergias ante el epitelio de perros y gatos, o a los pelos, o al látex, el alergólogo señaló que se deben evitar esas moléculas. Además, frente a alergias a insectos como hormigas, abejas y avispas, recomendó visitar al especialista para que este pueda indicar un kit de emergencia de ser necesario y en el caso de haber presentado un cuadro grave de alergia conocido como anafilaxia, contar con el medicamento indicado que es la epinefrina o adrenalina. ¿Cómo se tratan las alergias y cuándo concurrir a una guardia? Si un paciente tiene sospechas de que es alérgico, debe visitar al especialista: "Este no es un dato menor porque es importante hacer diagnóstico de que son manifestaciones de alergia; una buena historia clínica; estudios para establecer qué tipo de alergia tiene; cuáles son los órganos blancos, los que han sido afectados; y para establecer a qué cosas es alérgico. Hay tratamientos que implican evitar simplemente al alérgeno, otros que responden a medicamentos solamente, y hay otras técnicas o tratamientos como pueden ser los desensibilizantes o inmunoterapias que tienden a ordenar el sistema inmune para evitar estas respuestas exageradas". Y, para concurrir inmediatamente a la guardia, debe presentar: crisis severas de asma, falta de aire, agitación, cambios de coloración a nivel de las uñas, hinchazones como angioedemas en párpados, labios, dificultad para tragar, urticarias generalizadas y/o sinusitis severas con fiebre, mucha obstrucción nasal o compromiso del estado general del paciente. Si te sentís identificado con alguno de estos síntomas, te espero en Centro Médico Rawson! Dr. Ricardo Zwiener. Alergista. Inmunólogo. (M.N.: 118808/ M.P.: 56288) - Centro Médico Rawson - https://cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606