"En la Argentina más del 85% de la población tiene una dieta de calidad no buena, esto significa que solamente el 10 ó 15% de la población se aproxima a las recomendaciones de las guías alimentarias de una dieta saludable. Gran parte tiene brechas deficitarias en el consumo de verduras, frutas, legumbres o lácteos. Y por el contrario, brechas de exceso en los productos derivados de harinas e hidratos (panificados con cereales refinados, papa) y exceso en la ingesta de azúcares (proveniente de bebidas azucaradas, mate dulce o galletitas)", aseguró Sergio Britos, director del Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación (CEPEA). Britos es el principal impulsor de la iniciativa "Comer mejor", un programa comunicacional de Educación Alimentaria y Nutricional (EAN). Es una iniciativa del sector privado, que reúne a dos organizaciones no gubernamentales con amplia experiencia en nutrición pública, como CEPEA y la Red Argentina de Bancos de Alimentos (RedBdA). Por otra parte, el brazo académico está representado por la Universidad Católica Argentina (UCA), desde la Carrera de Nutrición y el Observatorio de la Deuda Social. El objetivo es enseñarle a comer a los argentinos, sin perder de vista el contexto real: "Es un gran desafío considerando la coyuntura actual del país en relación a la alta inflación y el alto costo de los alimentos. Nos reunimos 23 expertos de varias disciplinas para elaborar y consensuar los mensajes y recomendaciones que se van a transmitir a toda la población a través de los medios", afirmó Patricio Kenny, médico nutricionista (MN 56.921) y director de la Carrera de Nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica Argentina (UCA). A partir del diagnóstico que hacen los expertos sobre cómo se configura hoy la dieta de los argentinos, empezaron a delinear cuáles son los cambios que deben implementarse: - Comer más verduras, frutas y lácteos - Incluir legumbres y frutos secos en la dieta - Moderar el consumo de harinas, panificados y cereales muy refinados - Disminuir la ingestión de azúcar La idea es avanzar no sólo hacia una alimentación saludable en términos de cumplir con las recomendaciones de una dieta sana, sino que también sea sustentable y moderar el impacto ambiental causado por la industria de los alimentos. "Esto implica un aumento del consumo de vegetales y una disminución del consumo de carnes rojas, justamente en un país como el nuestro, con elevado consumo de carne. No se trata de excluirla de la dieta, pero sí reconocer que hay un consumo en exceso que se podría este disminuir, el cual puede ser compensado por un aumento de la ingesta de vegetales", señaló Britos. Según adelantaron a Infobae, los mensajes educativos sobre los cambios dietarios y de alimentación se consolidarán durante lo que resta del mes de abril y mayo. Aunque Britos advirtió que estos enunciados estarán "segmentados, por un lado, en función al contexto sociocultural y por el otro, por ejemplo, por los grupos etarios". Fuente: Infobae.