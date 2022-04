Paraná Guazú - embarcado: Por el Guazú continuamos con un estado del agua pésimo, lo que viene influyendo en el pique hace varias semanas. No obstante, se pueden dar con ejemplares de bagres y pati de lindos portes, difícil para dar con bogas y carpas. Gareteando de flote con boyas algún pati, algún bagre amarillo y alguna manduva se suele dar. En nuestra última visita nulo el pique, prácticamente para pejerreyes. Paraná Bravo – embarcado: Realizamos una deriva desde antes del Alférez Nelson Page, llegando casi a la boca del Gutiérrez, con equipos para la pesca del pejerrey. El resultado fue la captura de dos pati medianitos y un dientudo, nulo en cuanto a pejerreyes se refiere todavía, el agua en pésimo estado. En la pesca de fondo fue una semana donde solo se dio alguna captura de bagre y pati menor. Villa Paranacito - Entre Ríos: Si hablamos de salir desde Villa Paranacito al Río Uruguay en busca de pejerreyes, la información que tenemos es que se encuentra muy buena pesca a la altura de las Tintas, bajando hasta Brazo Chico, dándose pejerreyes de muy buenos portes y encontrándose el agua en esta zona mucho más limpia y clara. Río Uruguay: Se dan buenas jornadas de pesca de pejerreyes a la altura del puerto de Nueva Palmira y el Monumento a los 33 Orientales. El estado del agua no es el óptimo, estando con mucha materia en suspensión. Dependiendo los vientos puede estar un poco más clara sobre costa uruguaya que argentina, pero el pejerrey está sobre nuestras costas. Islas Juncal y Juncalito - Río de la Plata: También en esta zona el agua no está en el mejor de sus estados. No obstante esto, se da el pejerrey en esta zona y de buenos portes entremezclados con medianitos. Muchas veces con el agua en este estado es favorable bajar brazoladas para dar con el pique, pero depende mucho de los vientos. Reconquista - Santa Fe: En Reconquista se llevó a cabo el Concurso Nacional del Surubí, donde participaron 360 embarcaciones. Un poco menos de lo habitual debido también a la pandemia y los temas económicos que hicieron que bajaran el número de inscriptos, habiendo llegado a tener 600 lanchas en otras ediciones. El pique estuvo bastante esquivo, hubo 50 surubíes lo que sí de muy buenos tamaños. El premio mayor tenía 1,16 metros de largo, se dieron también ejemplares de 1,14 y 1,10 metros. En estos momentos el pique no está firme del todo, dándose algunos surubíes, algún manguruyú y la variada está buena. Pero el dorado sigue inactivo dado que el agua está muy turbia, aunque creció un poco el nivel del río mejorando un poco las condiciones. Concepción del Uruguay - Entre Ríos: Se mantiene desde hace dos semanas con un pique sumamente flojo. El río creció y cambió el color del agua, se ensució mucho y mermó el pique de casi todas las especies. Pudiéndose dar con algún bagre, algún paticito, algún doradito pero nada para destacar, la boga desapareció completamente. No se registraron capturas. Carmelo - República Oriental del Uruguay: Se venía dando muy bien la boga por la zona, con ejemplares que superaban los tres kilos de peso, pero esta semana se ensució el agua con mucha materia en suspensión. Es decir, muy barrosa y se cortó el pique de esta especie. También el pejerrey que se había comenzado a dar de muy buenos portes y con un promedio de unos 30 a 40 ejemplares por embarcación mermó las cantidades de capturas. Manteniéndose más firme el pique de pejerreyes para la zona de Conchillas. Costanera norte - C.A.B.A.: La semana media escasa en cuanto al pique, se mantiene firme en cuanto a piques de bagres amarillos, porteños y también algunos paties chicos. El pejerrey todavía no entró, no está presente desde la Costanera. En breve seguramente podremos tener novedades, con la llegada de algunos días más fríos. Costa Atlántica Zona de influencia desde Mar del Plata hacia el norte, hasta llegar a Mar Chiquita. Escollera Sur de Mar del Plata siguen los pejerreyes casi en exclusividad de pequeño y mediano porte en el lado externo de la escollera, siempre cebando el lugar, con líneas paternóster con rulero cebador (o las tres boyitas con rulero y puntero). Escollera Norte, lado externo, alguna que otra corvina linda y algún chucho o raya de pequeño a mediano, encarnando con anchoa y langostino. Y desde la punta en ambos lados linda pesca de pejerreyes en calidad. Desde Punta Iglesia y Punta Piedras o Molinos la pesca de costa sigue floja. Escollera Cardiel y la nueva del Torreón, con alguna que otra corvina mediana. Piedras de Sun Rider con algunas corvinas y pejerreyes entre la escollera de piedra. Los Kayaks en ese punto, buena variada, con algunas brótolas y buenas pescadillas. Santa Clara sigue floja de costa, lo mismo pasa en La Caleta y Mar de Cobo...Pero muy buena variada en kayak o embarcado. Mar Chiquita: En la Albúfera pesca entretenida de pejes chicos a medianos, y los lenguados se están dando en la boca de la laguna con pocas pero lindas capturas. En nuestro programa televisivo Nº 926 de esta semana, te mostramos nuestra última jornada de pesca variada realizada con Santiago Azorín, además te mostramos nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2021 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. Pese al estado del agua se pueden dar con lindos ejemplares de pati.





Santiago Azorín con un hermoso ejemplar de bagre amarillo de los que se dan en este momento en la zona del Doradito.