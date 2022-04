Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 14/abr/2022. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 14/abr/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol

RIVER TOMA VUELO Con pasajes de muy buen funcionamiento y dos soberbios remates desde afuera del área de Enzo Fernández y Nicolás De la Cruz, River Plate venció anoche 2-0 como local a Fortaleza de Brasil. Así sumó su segunda victoria en el arranque de la Copa Libertadores y se mantiene en lo más alto del Grupo F junto a Colo Colo (venció 2-1 a Alianza Lima de Perú). EMPATE PINCHA Por su parte, Estudiantes de La Plata igualó sin goles en su visita a Nacional de Montevideo y alcanzó los 4 puntos en el Grupo C, cuya segunda fecha se cerrará hoy cuando Vélez Sarsfield reciba la visita de Bragantino desde las 21.00 horas. En su debut, el Fortín cayó 4-1 con el Pincha, mientras el conjunto brasileño llega a Liniers luego de vencer 2-0 a Nacional. SIGUE EN RACHA Racing Club extendió su buen momento al derrotar ayer 2-0 a Cuiaba de Brasil como local por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Con el campanense Leonardo Sigali como titular, La Academia se impuso con goles de Javier Correa y Carlos Alcaraz. Así, con 6 puntos lidera el Grupo B. BANFIELD Y LANÚS En el cierre de la 2ª fecha de la Copa Sudamericana, Banfield visitará hoy a Unión La Calera de Chile desde las 19.15 horas, mientras Lanús jugará como local ante Barcelona de Guayaquil desde las 21.30. NO TOCA FONDO San Lorenzo profundizó ayer su difícil presente al quedar eliminado en la primera ronda de la Copa Argentina: el Ciclón perdió 4-2 en la definición por penales frente a Racing de Córdoba. Los dirigidos por Pedro Troglio (que no tuvo a Nicolás Blandi por lesión) comenzaron ganando con gol de Ezequiel Cerutti, pero el elenco cordobés llegó al empate, forzó los penales y terminó dando el batacazo en el estadio Juan Gilberto Funes de San Luis. COPA DE LA LIGA Este jueves se pone en marcha la 10ª fecha con el duelo que Gimnasia y Sarmiento disputarán en La Plata desde las 21.30 horas. En caso de ganar, el conjunto de Junín alcanzará la línea de Defensa y Justicia y Unión en el tercer puesto. Mañana viernes, la programación de la Zona A tendrá continuidad con Newells vs Patronato (21.30). En tanto, la Zona B tendrá mañana tres encuentros: Tigre vs Huracán (16.30), Central Córdoba vs Arsenal (19.00) y Aldosivi vs Rosario Central (19.00). DOBLETE INGLÉS Las semifinales de la Champions League quedaron configuradas entre equipos españoles e ingleses. El martes habían avanzado Real Madrid y Villarreal y ayer lo hicieron Manchester City y Liverpool. Los dirigidos por Pep Guardiola igualaron 0-0 ante Atlético Madrid como visitantes y pasaron gracias al 1-0 conseguido como local. En tanto, Liverpool igualó 3-3 como local ante Benfica y se benefició por el 3-1 conseguido en Portugal. Los duelos de semifinales serán Villarreal vs Liverpool y Real Madrid vs Manchester City. EUROPA LEAGUE Este jueves se definen los semifinalistas de la segunda competencia europea de clubes. Se miden Atalanta vs Leipzig (1-1 en la ida), Rangers vs Sporting Braga (1-0 para el conjunto escocés), Lyon vs West Ham (1-1) y Barcelona vs Frankfurt (1-1).

