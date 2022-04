Así lo manifestó la Juventud Radical de Campana, contestando las expresiones de la bancada de concejales del Frente de Todos contra Franja Morada. Desde la Juventud Radical de Campana salieron al cruce de la bancada del Frente de Todos, que durante la última sesión del Honorable Concejo Deliberante se refirió a las elecciones estudiantiles de La Plata. "En la última sesión del Honorable Concejo Deliberante la concejal Julieta Ramírez del Frente de Todos hizo uso de la palabra para repudiar los cánticos de la Franja Morada festejando la elección arrasadora en la Universidad Nacional de La Plata", señalaron desde el grupo radical. Los jóvenes correligionarios no tardaron en defender a la mítica agrupación universitaria, manifestando: "Los mismos que le dan la espalda y agreden al que piensa distinto, ahora se sientan a hablar desde una postura predicadora del amor, que a nuestro parecer es hipócrita". "Los mismos que piden retirarse de actividades solidarias a quienes pertenecen a otro espacio, ahora predican la tolerancia y pluralidad. Los invitamos a los concejales del Frente de Todos a conocer la realidad de la Facultad de Derecho, donde los fieles del enamoramiento no son más que violentos. Y también conocer la postura local frente a diferentes espacios a la hora de trabajar conjuntamente para fines que realmente merecen de la unidad multipartidaria para el vecino. Porque no parecen correlacionar lo que dicen y lo que hacen", aseguraron. Para la Juventud Radical, "los fanáticos del amor, son los que no paran de sembrar odio y división hasta en su propio gobierno". "Se olvidaron de los cantos de ellos donde les deseaban la muerte a los militantes de Franja Morada. Se olvidaron también, los que se jactan de santos, que en el 2019 cuando nos visitó el candidato a gobernador Kicillof, vandalizaron los espacios de la plaza principal", fustigaron. Y concluyeron: "Sin dudas repudiamos la violencia física o verbal ejercida por cualquier agrupación política, pero también a los que se quieren hacer los desentendidos y mirar para otro lado cuando son los primeros en proponer el conflicto y maltrato dentro de las universidades".

