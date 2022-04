» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 16/abr/2022 de La Auténtica Defensa. Avanza la creación de la Asamblea Activa de Seguridad en los corredores de Ruta 4 y 6







Tras una reunión gestionada por Alejo Sarna entre el Ministerio de Seguridad de la Provincia y representantes de los corredores, se acordó comenzar a trabajar en conjunto para favorecer la participación ciudadana en pos de mejorar la política de prevención. Días atrás, vecinos del corredor de Ruta 4 y Ruta 6 que se vieron afectados por una ola de robos y asaltos, algunos de los cuales llegaron a ocurrir en el marco de situaciones violentas, se comunicaron con Alejo Sarna, quien gestionó un encuentro entre los representantes de ambas zonas de Campana y directores de la SubSecretaría de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. En el encuentro abordaron las distintas problemáticas que hacen a la seguridad de la zona que van desde la amplitud de la región hasta la lejanía con el casco céntrico. También las vías de escapes son un foco que imposibilita la persecución de los delincuentes como la amplitud de campos y terrenos de gran extensión que se transforman en lugares adecuados para escondites. A su vez, los vecinos presentes en representación de ambos corredores manifestaron que la inversión en infraestructura y en herramientas de prevención no fue correlativa al crecimiento poblacional que tuvo la zona. En base a eso, solicitaron ante las autoridades provinciales asesoramiento para crear un espacio de participación vecinal que permita colaborar en los lineamientos de las medidas de prevención para la zona. Por su parte, desde la cartera de seguridad les comentaron todo lo que se está haciendo en materia de fortalecimiento de medidas de seguridad en la zona donde por ejemplo, aumentaron la circulación de efectivos en motos. Y sugirieron crear una Asamblea Activa de Seguridad en pos de que quienes viven en la zona puedan contribuir y tener vínculo cercano con autoridades policiales y políticas de la seguridad. Para finalizar, Alejo Sarna destacó "la rápida respuesta" de los representantes de la SubSecretaría de Participación Ciudadana de la Provincia de Buenos Aires. "Al contarles la angustia que las y los vecinos de ambos corredores nos habían comentado por el aumento de la delincuencia, no dudaron en venir rápidamente y ponerse a disposición para trabajar para que todas y todos vivan más seguros", remarcó. "Con más participación ciudadana vamos a construir no solo una ciudad más segura sino también una mejor ciudad para cada una y cada uno de los campanenses", cerró Sarna.

En el encuentro abordaron las distintas problemáticas que hacen a la seguridad de la zona que van desde la amplitud de la región hasta la lejanía con el casco céntrico.



#Adelanto 17/04/2022 · 08:29 Hs.

Domingo 17 de Abril de 2022:

Diario La Auténtica Defensa, versión PDF Campana, AÑO XLV - Nº 13360 - Edición 36 páginas. Publicada en versiones papel, digital (web) y archivo PDF. Edición regular de La Auténtica Defensa en papel, replicada en ... P U B L I C I D A D