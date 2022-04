» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 16/abr/2022 de La Auténtica Defensa. Abel Furlán:

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica señaló que la prioridad política del gobierno debe ser "resolver el tema de la inflación" porque "el deterioro del poder adquisitivo es fenomenal". El líder de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, Abel Furlán, fue categórico: la prioridad del gobierno del Frente de Todos debe ser "resolver el problema de la inflación" porque, con 6.7% de alza de precios en marzo, "el deterioro del poder adquisitivo es fenomenal". Según el secretario general de uno de los gremios más importantes del país, las paritarias corren "desde atrás" este proceso, lo que termina provocando distorsiones. "El salario promedio general en Argentina compite con un plan social y esto demuestra que algo no está funcionando", señaló el referente sindical. Furlán manifestó esta visión tras su participación en los anuncios que realizó Nucleoeléctrica Argentina de extensión de la vida útil de la central atómica Atucha I y el comienzo de la construcción de Atucha III, que -estimaron sus autoridades- demandará 6.000 puestos de trabajo durante la obra y otros 700 fijos para su operación. "Para nosotros es muy importante porque la UOM seguramente va a tener una participación en este proyecto", comentó Furlán, quien ponderó los 12.500 puestos laborales que su gremio sumó durante "los últimos doce meses", alcanzando hoy la cifra de 235 mil afiliados en todo el país. Sin embargo, el líder metalúrgico sostuvo que la "coyuntura argentina no es fácil" debido al "proceso inflacionario importante" que se atraviesa y ocasiona "una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores". En ese sentido, adelantó que su prioridad al frente de la UOM será "recomponer lo antes posible el poder adquisitivo" de los trabajadores bajo su sindicato. "Tenemos una UOM creciendo en puestos de trabajo, pero con un salario totalmente deprimido que hace falta recuperar rápidamente", manifestó el secretario general. Y añadió: "Ojalá el crecimiento económico tenga una profundización en la creación de empleo, pero claramente hace falta que este crecimiento tenga una mejor distribución. Vamos a estar trabajando para que eso suceda". Para el referente metalúrgico, la escalada inflacionaria hace "que no haya paritaria que le encuentre solución", por lo que la respuesta debe ser "que la política empiece a revolverla". "Nosotros después haremos nuestra parte, pero no hay ninguna posibilidad de estar recomponiendo el salario con este proceso inflacionario, vamos a ir siempre detrás", analizó. Por otro lado, restó importancia a las diferencias en el seno del Frente de Todos: "Las tensiones y la disputa han existido siempre en el peronismo, eso hay que minimizando y empezar a tener una agenda con prioridades para discutir cómo redistribuimos la riqueza de manera distinta". "Si no se recupera poder adquisitivo, si la gente no tiene poder de compra, si no somos capaces de potenciar el mercado interno para el consumo, seguramente vamos a estar en dificultades", advirtió el secretario general de la UOM.



