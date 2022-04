» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 16/abr/2022 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 16 de Abril







DÍA MUNDIAL DE LA VOZ Los orígenes de esta celebración se remontan al año 1999 cuando el Dr. Nedio Steffen, presidente de la Academia Brasilera de Laringología y Voz, comenzó una Campaña Nacional de Concientización acerca de los cuidados de la voz. El motivo que lo impulsó a realizarla fue la desinformación de sus pacientes que padecían disfonías y pensaban que era algo normal; por ello, en la campaña, informó acerca de la importancia del diagnóstico temprano y la prevención de las patologías de la voz. El éxito de la misma trascendió fronteras y en el año 2003 la Federación de Sociedades de Otorrinolaringología oficializó esta efeméride, la cual tiene el propósito de remarcar la relevancia del cuidado de la voz y la consulta temprana para prevenir enfermedades. Para cuidar la voz, la Sociedad Argentina de la Voz (SAV) recomienda: "Las personas que padecen de severa obstrucción nasal y respiran con boca abierta están muy predispuestas a padecer disfonía. Se debe permeabilizar sus fosas nasales para respirar mejor; Si usted habla muy rápido, evítelo y tómese tiempo para respirar entre las frases; Para lograr una Voz clara y eficiente se aconseja dormir las horas que su cuerpo lo requiera y una hidratación adecuada; y ´Aclarar la garganta´ y toser frecuentemente puede dañar los tejidos de las cuerdas vocales. Es conveniente tomar sorbitos de agua, y chupar un caramelo para aliviar o calmar esa molestia. Si esto dura más de 2 semanas, consultar al médico Laringólogo".



FALLECE NINO BRAVO Luis Manuel Ferri Llopis nació el 3 de agosto del año 1944 en Valencia, España. A los 18 años formó el conjunto "Los Hispánicos" con Félix Sánchez y Salvador Aranda. Su primera presentación fue en la Sociedad Coral "El Micalet", donde adquirieron fama regional que le permitió llegar a la final del concurso radiofónico "Fiesta en España". Tras la disolución del mismo en el año 1963, se unió al conjunto "Los Superson" que lo acompañó en toda su carrera. Más adelante, en el año 1968, se presentó como solista en el Festival de la Canción de La Vall d´Uixó. En el año 1970 lanzó su primer disco "Te quiero, te quiero"; a éste le siguieron los álbumes "Nino Bravo" (1971), "Un beso y una flor" (1972), "Mi tierra" (1972) y "...y volumen 5" (1973). Entre las canciones más destacadas de su carrera se encuentran "Esa será mi casa", "Voy buscando", "Mi querida mamá", "Noelia" y "Libre". Falleció en el año 1973 en Cuenca, España.



SE LANZA "THE CURE" Un día como hoy en el año 2017, Lady Gaga lanzaba el sencillo "The Cure". Compuesto por la cantante estadounidense junto a Paul "DJ White Shadow" Blair y Lukas Nelson y producida por la artista con Detroit City y Nick Monson, la canción fue interpretada por primera vez en el festival Coachella: "Los amo mucho. He pasado por muchas cosas en mi vida y he visto tanto. Y ustedes me curan con su amor".



