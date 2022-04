» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 16/abr/2022 de La Auténtica Defensa. Astrología Maya:

11 Ak´Ab´Al- Noche 1 - Energía del 16/4/22 - Trecena de la Noche

Por Alejandra Dip











Alejandra Dip Noche, soñar abundancia, el pulsar de las emociones internas, sacar las trabas que están en el inconsciente y no dejan avanzar. Purificar procesos. Animal de poder: guacamayo. Piedra: jaspe. Elemento: mercurio. Partes del cuerpo que rige: estómago, intestino, pulmones, riñones. Hoy comienza la trecena de la noche hasta el 28/4 inclusive. Trecena para hacer las cosas lo más trasparentes posibles, las cosas quedan al descubierto, todo se sabe, todo se revela. Piensa bien y haz el bien, así tu mente será iluminada. Día para eliminar el odio y el orgullo, para poder domarlo, sacarlo. Esta trecena nos trae la esperanza de que empieza a clarear. Trata de encontrar un equilibrio entre tus sombrar y tus luces, todos tenemos sombras, hay que reconocerlas, aceptarlas. Ir hacia nuestro interior y tratar de ver nuestras propias piedras, nuestros miedos, inseguridades, nuestras vergüenzas, para poder trabajar con ellas y avanzar. Hoy esta bueno para luchar contra la calumnias y las mentiras y evitar que el llanto nos invada. A reconocer nuestras sombras sin que estas nos tomen, esta buena esta energía para encontrar el equilibrio y no desbordarnos. Pero si estamos fuera de eje, todo esto se puede dar en el otro extremo. Muy buen día para pedir luz en el camino, que no se apague nuestro fuego sagrado, la pasión, para los sentimientos de corazón, que las cosas que no están muy claras, se esclarezcan, para que empiecen a darse nuevas oportunidades, para pedir buen trabajo o negocio, y conseguir al fin la estabilidad tan deseada. Hoy pidamos protección contra las energías negativas, que si estamos fuera de eje van a estar dando vueltas queriendo entrar. Si estamos pum para arriba hoy prevalece la justicia y la verdad! Que así sea! IN LAK´ECH! BONUS GEMAS: JASPE Fuerza y vitalidad Se asocia con la fuerza y vitalidad que puede aportar hacia el cuerpo, debido a su dureza y a sus enigmáticos colores rojos qué significan esto. Protección También muchas personas que creen en sus poderes energéticos dicen que esta piedra funciona como protectora de las energías negativas que provienen desde otras personas por lo que es cómo usarlo como pulsera o algún tipo de colgante y aretes tallados. Es un mineral conocido como "el supremo nutridor". Sustenta y da apoyo en momentos de tensión, aportando tranquilidad y plenitud. El jaspe alinea los chacras y puede usarse en el trabajo con ellos. Cada color es apropiado para un chacra específico. Proporciona protección, absorbe la energía negativa y limpia y alinea los chacras y el aura, además de equilibrar el ying y el yang. Psicológicamente imparte determinación a todos los propósitos, aporta el coraje necesario y da apoyo durante el conflicto necesario. Mentalmente te ayuda a pensar con rapidez, potencia la capacidad de organización y permite completar los proyectos. Estimula la imaginación y transforma las ideas en acción. Colócalo donde sea apropiado en contacto con la piel. Has de usarlo durante largos periodos de tiempo debido a su lenta acción. Existen diferentes variedades de jaspes con diversos colores, teniendo cada uno de ellos propiedades específicas: -Jaspe marrón. Conectado con la tierra favoreciendo la conciencia ecológica. Aporta estabilidad y equilibrio. Facilita la meditación profunda y la regresión a vidas pasadas. Favorece también el viaje astral y estimula el chacra de la tierra. Colócala en la frente o donde sea adecuada. -Jaspe verde. Equilibra las partes de tu vida que se han vuelto muy importantes en detrimento de otras. Estimula el chacra corazón. -Jaspe rojo. Es un jaspe estimulante. Lleva los problemas a la luz antes de que se hagan demasiado grandes y calma las emociones mientras lo tienes entre los dedos. Estimula el chacra básico. -Jaspe amarillo. Protege durante el trabajo espiritual y los viajes físicos. Canaliza energía positiva y estimula el chacra del plexo solar. Sitúalo en frente, pecho, garganta o muñeca.



