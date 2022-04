» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 16/abr/2022 de La Auténtica Defensa. Raúl Chuliver en Salta







El domingo 10 de abril, en la sala de Pro-Cultura Salta, brindó un recital de canto y guitarra interpretando y estrenando las obras del gran poeta salteño José Cantero Verni. El guitarrista, compositor y profesor de danzas nativas, Raúl Chuliver se presentó en una conferencia en Salta con José de Guardia de Ponte, presidente de COFFAR y la Academia del Folklore de Salta, sobre La clasificación del Patrimonio Cultural. La clasificación genera una serie de relaciones mentales a través de las cuales se puede construir el pensamiento lógico y científico. Jean Piaget consideraba que estas relaciones lógicas son la base del conocimiento científico. La cuestión de la preservación del patrimonio natural y cultural no cuenta en sí con un conocimiento disciplinar, sino que más bien es abordado por varias disciplinas científicas y tiene, como es de entender, una relación íntima con la culturética o sea la ética aplicada a la cultura. El domingo 10 de abril, en la sala de Pro-Cultura Salta, Raúl Chuliver brindó un recital de canto y guitarra interpretando y estrenando las obras del gran poeta salteño José Cantero Verni, en el marco del 45 Abril Cultural Salteño, uno de los acontecimientos más importantes de la Cultura que se desarrolla del 1 al 30 de abril. Un mes de intensas actividades en donde se da a conocer el arte de la provincia a través de las más variadas expresiones. Así, Chuliver interpretó temas instrumentales como Zamba del Pañuelo, Viene Clareando, Luna Tucumana y Bajo el Ombú. Además, en canto y guitarra, interpretó las obras que compuso en música con la poesía de Cantero Verni en los últimos tres años. Entre ellas Tradición Salteña, zamba dedicada al Ballet de la Academia de Folklore de Salta que dirigen Mercedes Villagra y Ezequiel Carabajal; Entre mis versos, Lamento del monte, chacarera; Zamba para un poema de amor; Te quiero y Callo chacarera, A Medias, canción, Si Tuvieras, Piano de Luna en homenaje al gran pianista salteño Cuchi Leguizamón; A don Sanca, en homenaje al gran poeta salteño Juan Carlos Davalos. La propuesta de este Abril Cultural Salteño giró en torno a la problemática del medio ambiente. La naturaleza. La ecología como desafío urgente de hoy, bajo el lema "Volver a pensar el futuro". Debemos crear "urgente" una conciencia de que no existen muchas opciones para preservar nuestro planeta. El llamamiento a un compromiso de Todos y convirtiéndolo desde el Arte. Debemos volver recuperar la naturaleza, la comunidad, la verdad de los pueblos originarios. Debemos retornar al bien vivir y respetar a lo que nos rodea, bosques, flora y fauna y sobre todo la pureza de las aguas. Desde este 45 Abril Cultural instaron a todos a una profunda reflexión para reencontrarnos por la dignidad, por los colores, por la justicia, por el aliento limpio de nuestros paisajes. Desde hace 45 años, Pro Cultura Salta es responsable del evento cultural más importante que tiene lugar en la provincia, "El Abril Cultural". Iniciativa que logra reunir a toda la comunidad artística durante un mes de intensa actividad, donde sus expresiones son las principales protagonistas. Es por esto que ya forma parte del patrimonio cultural de Salta.





#Adelanto 17/04/2022 · 08:29 Hs.

Domingo 17 de Abril de 2022:

Diario La Auténtica Defensa, versión PDF Campana, AÑO XLV - Nº 13360 - Edición 36 páginas. Publicada en versiones papel, digital (web) y archivo PDF. Edición regular de La Auténtica Defensa en papel, replicada en ... P U B L I C I D A D