» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 16/abr/2022 de La Auténtica Defensa. Campana Amanecer Literario, presente con sus actividades en el mes del arte en la ciudad







La institución suma la presentación de un libro y una exposición de humor gráfico. La primera de ellas fue la presentación del libro "Filípicas a Montoto" del escritor Piero De Vicari, que se llevó a cabo el pasado sábado 9 de abril, en el Salón Blanco del Edificio 6 de Julio con la concurrencia de socios, invitados y público en general. En dicha oportunidad el destacado escritor, relacionado con la creación y actividades de Campana Amanecer Literario, ofreció una detallada explicación sobre su obra y paralelamente describió las fases por las cuales el escritor transita en su creación literaria. Es destacable la calidad literaria de cada cuento, enmarcados en la micro ficción. Para terminar, respondió preguntas de los concurrentes y posteriormente, café mediante, firmó ejemplares del libro. La segunda actividad se dará el próximo lunes 18 abril, a las 18:30 horas, en el Salón Blanco del Edificio 6 de Julio, donde se inaugurará la muestra "Con la risa, la pluma y la palabra", del humorista gráfico y escritor Norberto Luis Lombardi y el humorista gráfico José Traghetti. La misma, que forma parte de los festejos de los veintisiete años que cumple Campana Amanecer Literario, se podrá visitar de manera libre y gratuita hasta el día lunes 2 de mayo. Es una muestra gráfica donde se da un toque de humorismo a las tapas de los libros editados por los socios de Campana Amanecer Literario en estos 27 años de vida. De esta manera Campana Amanecer Literario es partícipe de la convocatoria municipal buscando además cumplir con su lema: "Ser un proyecto que avanza, sin prisa, pero sin pausa, con un objetivo único: llevar las letras campanenses al lugar que les corresponde".



Piero De Vicari y socios de Campana Amanecer Literario.





José Traghetti





Norberto Luis Lombardi C.A.L. en homenaje a los Héroes de Malvinas LOS QUE NO VOLVIERON Por Raúl Berra En la verdadera historia

han de quedar sus nombres

porque ellos se hicieron hombres

defendiendo su bandera

en esas tierras heladas,

hoy son mudos testigos

debajo esas cruces blancas

vigilando lo que es suyo

que el invasor les usurpó

y con saña les robó

la vida y las esperanzas. . Aunque pasen muchos años

nadie los podrá olvidar,

ellos fueron a luchar

a una guerra desigual

por siempre han de perdurar

los que alcanzaron la gloria

allá en las islas Malvinas. . Por aquellos que no volvieron

pero están en la memoria

de todo el pueblo argentino,

con lágrimas en los ojos

elevaremos al cielo

una plegaria de amor

implorándole al señor...

¡El descanso de esas almas! Abril 2022 SOLDADITOS... DE JUGUETE Por Amalia De Zaracho Los arrancaron de sus casas/

Aun siendo niños... aún adolescentes/

¿Qué sabían de las guerras?/

¡No importaba! Y los mandaron al frente. . "Pobres trincheras de hombres pequeños" /

"Qué mientras esperan le cuentan al viento" /

Qué extrañan sus hogares...que sienten miedo /

A la muerte...al enfrentamiento/ . Pero una voz se escucha cuál trueno diciendo: /

¡¡¡LAS MALVINAS SON ARGENTINAS!!!

¡¡¡LAS MALVINAS SON ARGENTINAS!!!/

Y esos niños-hombres agigantan su porte/

sacuden sus miedos/ y el amor a la patria los encorajina/. . "Soldaditos de mi patria/

otros héroes olvidados" /

"Muchachito joven, aún niño fuiste soldado /

"Y supiste de la guerra sin haberla deseado". Abril de 2022

#Adelanto 17/04/2022 · 08:29 Hs.

Domingo 17 de Abril de 2022:

Diario La Auténtica Defensa, versión PDF Campana, AÑO XLV - Nº 13360 - Edición 36 páginas. Publicada en versiones papel, digital (web) y archivo PDF. Edición regular de La Auténtica Defensa en papel, replicada en ... P U B L I C I D A D