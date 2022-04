» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 16/abr/2022 de La Auténtica Defensa. La cocina de la abuela Berta:

Budín y Masitas de Nuez

Por Berta Chudnobsky







Es fin de semana de Pascuas, y por eso les propongo algo dulce para compartir el domingo en familia. La nuez es uno de los frutos secos más saludables gracias a la equilibrada composición de sus grasas. Con sólo 25 g de nueces (5 piezas) se satisface el 91% de las necesidades diarias de ácidos grasos omega 3, y tiene un efecto protector frente a las enfermedades cardiovasculares. También aporta proteínas y presenta un destacable porcentaje de vitamina E, vitaminas del grupo B, y minerales y oligoelementos como fósforo, magnesio, manganeso, cobre, cinc y hierro. INGREDIENTES DEL BUDÍN - 200 cc de aceite. - 200 grs. de azúcar blanca. - 5 huevos. - 200 grs. de pan rallado. - 100 grs. de azúcar rubia. - Azúcar impalpable a gusto. - 200 grs. de nueces picadas. - 300 grs. de harina leudante. - Una cucharadita de esencia de rhum o nuez. PREPARACIÓN DEL BUDÍN Batir los huevos con aceite que queden espumosos. Incorporar el azúcar blanco y la rubia, batir a punto crema. Perfumar con la esencia, mezclar el pan rallado, la harina tamizada y las nueces. Agregar a la preparación anterior. Mezclar bien y colocar en un molde tipo savarín poner al horno precalentado a fuego moderado durante aproximadamente 40 minutos. Retirar, dejar enfriar y servir con café, licor dulce, o bien con una cucharadita de crema chantilly.



INGREDIENTES DE LAS MASITAS Para la masa: - 1 taza de harina (y un poquito más si hiciera falta). - 2 cucharadas de azúcar. - 50 grs. de manteca blanda. - 1 huevo. - ½ cucharadita de sal. - Esencia de vainilla (a gusto). - Una placa para horno, enmantecada y enharinada. Para la cubierta: - 1 taza de nueces licuadas o procesadas. - ½ taza de azúcar. - 2 claras. PREPARACIÓN DE LAS MASITAS Ponga sobre la mesa la harina y hágale un hueco en el centro. Coloque allí el azúcar, la manteca blanda, el huevo, la esencia de vainilla (a gusto) y la sal indicados. Una todos los ingredientes incorporando de a poco la harina, hasta obtener una masa muy tierna. Lea bien: que no se pegotee... ¡pero que sea tiernísima! ¡Ni se le ocurra agregarle demasiada harina!. Vuélquela en la placa enmantecada y enharinada. Con un palote chiquito extiéndala de 3 milímetros (o menos) de espesor y dándole, al mismo tiempo, forma rectangular. Recorte los bordes con una cuchilla afilada a fin de obtener un rectángulo perfecto y prolijo. Reserve. Cocine la masa de 10 a 15 minutos en horno moderado, hasta que se note sequita, pero sin dorar. Coloque en una cacerolita las nueces procesadas o licuadas, el azúcar y las claras sin batir. Con una cuchara de madera revuelva continuamente sobre fuego mediano hasta que se forme una crema espesa y, al revolver, se pueda ver el fondo de la cacerola pero ¡qué no se le transforme en caramelo! Retire la placa del horno. Extienda sobre la superficie de la masa, en forma pareja (le conviene usar una espátula larga), la crema de nueces. Vuelva a colocar la masa así cubierta en el horno, a temperatura suave, unos 15 minutos: hasta que la superficie se note seca, dorada. Retire la placa del horno y, en caliente, tome un cuchillo filoso y divida la masa en rectángulos del tamaño deseado. Mantener en recipiente tapado para que no se ablanden.









Berta Chudnobsky / berta.chudnobsky@gmail.com

#Adelanto 17/04/2022 · 08:29 Hs.

Domingo 17 de Abril de 2022:

