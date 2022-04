» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 16/abr/2022 de La Auténtica Defensa. Netflix: el impactante número detrás de Granizo que dejó a todos sin palabras









El 30 de marzo, la película Granizo, dirigida por Marcos Carnevale y protagonizada por Guillermo Francella, fue estrenada en la plataforma Netflix y su repercusión la llevó a niveles insospechados. En el territorio nacional, es la más vista desde el día que apareció en el catálogo y en las últimas se conoció un nuevo hito para el film: es la segunda más vista en el ranking mundial de habla no inglesa. Según la página oficial de Netflix, que entrega las estadísticas oficiales de lo que sucede en su plataforma, en el periodo correspondiente del 4 al 10 de abril, la película Granizo llegó a las 13.300 millones de horas vistas por los usuarios de todo el planeta, que al sumar las 24.280 de la semana pasada, da un total de 37.580 millones de horas vistas, un número por demás impactante para una producción de la industria nacional. Además, al comparar los registros de las películas de habla inglesa, este film, que se rodó en Buenos Aires y Córdoba, superó la estadística del Proyecto Adam, que se posiciona en el mismo puesto, lo que la convierte en la tercera más vista en todas las lenguas. En otros sitios de estadística, como Flix Patrol, Granizo se posicionó en lo más alto de la lista conformada por 18 países de América latina: Brasil, Bolivia, Bahamas, Chile, Colombia, Costa Rica, México, República Dominicana, El Salvador, Jamaica, Ecuador, Nicaragua, Guatemala, Paraguay, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Además, en el Viejo Continente, escaló en lo más alto de la plataforma en naciones como España, Portugal y Grecia. La trama de la película se basa en el meteorólogo Miguel Flores, personaje que encarna Francella, que se considera "el infalible" a la hora de vaticinar los fenómenos climáticos que sucederán en la ciudad de Buenos Aires. Al fallar una predicción, el caos se instala en la escena y las personas que tenían idolatría sobre él, se vuelven sus acérrimos enemigos. Esta cultura de la cancelación, que recorre los estamentos de las redes sociales, lo llevan a trasladarse a Córdoba, donde se alojará en la casa de su hija con quien no tenía contacto hace años. El capocómico describió a su personaje y las vicisitudes que debe afrontar: "Es alguien amado se equivoca en un diagnóstico que trae costos, lastima, provoca destrozos, genera pérdidas económicas. Pero no es con mala intención, él garantiza algo porque está muy seguro, no es un improvisado sino alguien que estudió y se esforzó mucho para ser quién es". Fuente: La Nación.

