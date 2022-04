» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 16/abr/2022 de La Auténtica Defensa. El Conicet escaló en el ranking de las mejores instituciones científicas del mundo







El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) escaló 54 posiciones en el ranking SCImago 2022 y se ubicó en el puesto 141 entre 8.084 instituciones académicas, científicas y gubernamentales a nivel global dedicadas a la investigación, informó el organismo en un comunicado. El ranking anterior, correspondiente al año 2021, ubicaba a esa institución argentina en el puesto 195. A su vez, logró el puesto 17 en el ranking de instituciones SCImago (SIR) 2022, que mide la evolución de 1.745 organismos gubernamentales centrados en la investigación a nivel mundial, lo que lo ubicó en el mejor lugar desde que comenzaron las mediciones del SIR en 2009. En tanto, mantiene la primera posición como la mejor institución gubernamental de ciencia de Latinoamérica. "Estamos muy contentos y contentas, es el producto del trabajo y esfuerzo de nuestros investigadores e investigadoras, becarios y becarias, del personal técnico y administrativo", dijo al respecto la presidenta del Conicet, Ana Franchi. Franchi señaló que la pandemia por coronavirus supuso "un momento histórico en cuanto a la gran demanda que tuvo la ciencia" en relación al diagnóstico y vacunación en todo el mundo y aseguró que "la ciencia argentina realmente estuvo a la altura". "Todo lo que se hizo en pandemia no hubiese sido posible si no estaban los recursos humanos y eso implica una permanente inversión y que la ciencia y la tecnología sea una política de Estado independientemente del gobierno de turno", aseveró Franchi. De la misma manera celebró las posibilidades que abrirá la "correcta aplicación" de la Ley de Financiamiento de la Ciencia, sancionada el año pasado. Entre los criterios de medición del ranking, el factor más relevante es el relacionado a la investigación, que se basa en el total de publicaciones, el factor de impacto, el liderazgo científico adquirido a nivel institucional, la colaboración internacional, la calidad de las publicaciones (Q1 a Q4) y el porcentaje de documentos publicados en revistas de Acceso Abierto, que "en su conjunto tienen una valoración del 50%", indicó el comunicado del Conicet. El segundo factor más ponderado mide el conocimiento innovador y el impacto tecnológico, variable en la que el Conicet avanzó 10 posiciones, pasando del puesto 86 al 76. Luego, se encuentra el factor social, que reúne indicadores relacionados a las menciones de la producción científico tecnológica realizadas en las redes sociales, la cantidad de páginas asociadas a la web del organismo y de enlaces entrantes al dominio, donde el organismo creció 13 posiciones respecto a la edición anterior.



Fuente: Télam.

