El DT Franco Toloza podrá volver a contar con Mario Godoy y Maximiliano Carnelutto, pero no tendrá a Rodrigo Martínez, quien llegó al límite de amonestaciones. El plantel de Puerto Nuevo realizará este sábado su último entrenamiento previo a enfrentar mañana a Midland como visitante. El encuentro, correspondiente a la 10ª fecha del Torneo Apertura de la Primera C, se disputará este domingo desde las 19.00 horas con arbitraje de Jonathan de Oto. Para este compromiso, el entrenador Franco Toloza volverá a contar con el marcador central Mario Godoy, quien superó una fuerte contractura que lo marginó de las últimas dos presentaciones del Auriazul. Y todo indica que el correntino volverá a formar zaga central con Maximiliano Lara. Otro que podría regresar a la lista de convocados es Maximiliano Carnelutto, quien fue injustamente expulsado frente a Central Córdoba de Rosario y ya cumplió la fecha de suspensión que se le impuso. En cambio, el DT no podrá disponer de Rodrigo Martínez, quien frente a Deportivo Español acumuló su quinta tarjeta amarilla y deberá purgar una fecha de sanción. Su baja y el regreso de Mario Godoy no serían las únicas modificaciones que realizaría Toloza, quien estuvo ensayando distintas variantes en los últimos días a la búsqueda de un funcionamiento que le permita al Portuario cortar su racha de tres derrotas consecutivas (Sportivo Italiano, Central Córdoba y Deportivo Español). INICIA LA 10ª Este sábado se pondrá en marcha la 10ª fecha del Torneo Apertura de Primera C con el duelo que Atlas y Victoriano Arenas protagonizarán en General Rodríguez. El grueso de la programación quedó para mañana domingo: Excursionistas vs Luján, Liniers vs Laferrere, Central Córdoba vs Berazategui, Sportivo Italiano vs Lamadrid, Leandro N. Alem vs Real Pilar, El Porvenir vs San Martín (B) y Midland vs Puerto Nuevo. En tanto, el lunes se cerrará la jornada con Deportivo Español vs Argentino de Merlo.



RODRIGO MARTÍNEZ DEBERÁ CUMPLIR UNA FECHA DE SUSPENSIÓN (FOTO: PRENSA CAPN).