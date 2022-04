Desde las 15.30, el Violeta enfrenta al conjunto santiagueño en Mitre y Puccini, donde no gana desde hace más de seis meses. Valentín Albano y Laureano Tello vuelven al once titular y, en el arco, debutaría Alan Sosa.

En el quinto partido del ciclo de Carlos Pereyra como DT, Villa Dálmine buscará hoy ante Güemes de Santiago del Estero una victoria que sería muy valiosa en diferentes aspectos. En primer término, porque cortaría una racha de más de seis meses sin ganar como local y eso sería un golpe anímico muy importante para el plantel. Luego, porque le daría vuelo a una recuperación que el equipo viene esbozando, pero no logra confirmar. Y finalmente, porque enfrente tendrá a un equipo que, en este arranque de temporada, también está peleando en la zona baja de las posiciones y al que podría sacarle una ventaja interesante en caso de vencerlo hoy.

Todo eso se estará jugando el Violeta esta tarde, en el encuentro correspondiente a la 11ª fecha del campeonato de la Primera Nacional que comenzará a las 15.30 horas en Mitre y Puccini, con el arbitraje de Carlos Córdoba.

Para este compromiso, el Violeta no podrá contar con su pareja de marcadores centrales titulares: Facundo Gómez sufrió una fuerte contractura contra All Boys, mientras Fernando Moreyra todavía no se recuperó al cien por ciento de su esguince de rodilla. Además, Ezequiel D´Angelo arrastra una sobrecarga muscular que lo tiene en duda (en Floresta ingresó desde el banco de suplentes).

Con este panorama, "Jetín" deberá volver a retrasar a Braian Camisassa para formar zaga central junto a Gabriel Pusula, al tiempo que concentró por primera vez al juvenil Agustín Solveyra.

En el mediocampo, el lugar de Camisassa será ocupado por el retorno de Laureano Tello. Y quien también regresará al once inicial luego de su expulsión ante Gimnasia de Mendoza es el juvenil Valentín Albano, pero no lo hará como lateral derecho, sino como mediocampista (su posición natural). Y el que dejaría su lugar en la formación inicial será Federico Haberkorn.

Y así como habría retoques en todas las líneas, Pereyra también propondría un cambio en el arco y le abriría la puerta del debut a Alan Sosa, el arquero formado en Unión de Santa Fe que llegó a Campana tras un buen paso por Real Pilar. Así, Germán Montoya (quien recibió 19 goles en 10 fechas) ocuparía un lugar entre los suplentes.

Entonces, los once titulares de Villa Dálmine para esta tarde serían: Alan Sosa; Agustín Alberione, Braian Camisassa, Gabriel Pusula, Diego Martínez; Valentín Albano, Laureano Tello, Emiliano Agüero, Nicolás Bertochi; Lautaro Díaz y Juan Pablo Zárate.

La nómina de convocados la completan Montoya, Agustín Solveyra, Rafael Sangiovani, Gino Olguin, Franco Costantino, Ezequiel D´Angelo, Nicolás González, Francisco Nouet y Federico Haberkorn.

Para Güemes será su primer partido como visitante bajo la conducción técnica de Walter Perazzo, quien asumió en la previa de la derrota 1-0 como local ante Belgrano de Córdoba. El "Gaucho" es uno de los tres equipos que todavía no ha ganado en la temporada: suma cuatro empates y cinco derrotas en nueve presentaciones.

El entrenador se mostró conforme con lo hecho ante el Pirata y apostaría por los mismos titulares, aunque no podrá contar con su volante central Luis Jerez Silva, quien llegó a las cinco tarjetas amarillas.

Entonces, los once del elenco santiagueño serían: Joaquín Papaleo; Lautaro Arregui, Gabriel Fernández, Andrés Zanini, Gabriel Lazarte; Gustavo Villarruel, Tomás Assennato o Marcos Fernández, Claudio Salto, Nicolás Juárez; Gastón Comas y Enzo López.

La lista de convocados la completan Juan Mendonca, Agustín Aleo, Iván Serrano, Enzo Paredes, Facundo Melivilo, Gabriel Jara, Nicolás Retamas y Ramón Lentini.



LAUTARO DÍAZ MANIOBRA EN EL ÚLTIMO DUELO ANTE GÜEMES, QUE FUE LA ÚLTIMA VICTORIA DEL VIOLETA COMO LOCAL.

OTROS SIETE ENCUENTROS

Este sábado, además de Villa Dálmine vs Güemes (SdE), también se disputarán otros siete partidos de la 11ª fecha de la Primera Nacional: Deportivo Madryn vs Atlanta (15.30), Deportivo Morón vs San Martín de San Juan (15.30), Temperley vs Chaco For Ever (15.30), Flandria vs San Telmo (15.30), Ferro Carril Oeste vs San Martín de Tucumán (16.05), Alvarado vs Santamarina (19.30) y el líder Belgrano vs Deportivo Riestra (20.35).

Mañana domingo continuará la programación con Deportivo Maipú vs Chacarita, Gimnasia (J) vs Gimnasia (M), Almagro vs Atlético de Rafaela, Almirante Brown vs All Boys, Mitre (SDE) vs Tristán Suárez y Estudiantes (RC) vs Estudiantes (BA).

La jornada se completará el lunes con Sacachispas vs Agropecuario (15.30), Nueva Chicago vs Guillermo Brown, Quilmes vs Brown (A) e Independiente Rivadavia vs Defensores de Belgrano.

LA ÚLTIMA FUE ANTE GÜEMES

(Por Gustavo Belsué) Esta tarde, Villa Dálmine y Güemes se enfrentarán por tercera vez: hasta el momento, el historial marca un empate (0-0 en Santiago del Estero) y una victoria Violeta (2-1 en Campana). Justamente, ese triunfo del equipo de nuestra ciudad fue el último conseguido como local.

Ocurrió el 1º de octubre de 2021, por la 28ª fecha del pasado campeonato de la Primera NacionaL. En aquella oportunidad, el Violeta se impuso con goles Alejandro Gagliardi y Fernando Bersano. Y la síntesis fue la siguiente:

VILLA DÁLMINE (2): Emanuel Bilbao; Maximiliano Pollacchi, Rodrigo Cáseres, Zaid Romero, Facundo Rizzi; Santiago Moyano (Gino Olguín), Emiliano Agüero, Gastón Díaz (Franco Costantino), Fernando Bersano (Francisco Nouet); Lautaro Díaz (Lucas Cajes) y Alejandro Gagliardi (Juan Cruz Franzoni). DT: Marcelo Alejandro Franchini. SUPLENTES: Ezequiel Navarro Montoya, Facundo Lando, Agustín Stancato y Leandro Larrea.

GÜEMES (1): Julio Salvá; Agustín Politano (Lucas Algozino), Gabriel Fernández, Imanol González, Franco Canever; Agustín Morales (Javier Bayk), Álvaro Pavón, Pablo López (Milton Zárate), Federico Boasso (Matías Pato Ríos); Claudio Vega (Diego Diellos) y Nelson Romero. DT: Pablo Martel. SUPLENTES: Luis Gabriel Rodríguez, Blas Nahuel Valenzuela, Nahuel Zárate y Gabriel Jara.

GOLES: PT 42m Alejandro Gagliardi (VD). ST 4m Fernando Bersano (VD) y 27m David Romero (G). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Héctor Paletta.