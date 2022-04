» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 16/abr/2022 de La Auténtica Defensa. Breves: Deportivas

RACING Y SAN LORENZO Por la 10ª fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional, hoy se presentarán Racing Club y San Lorenzo. La Academia, que está invicta y es líder, recibe la visita de Unión de Santa Fe desde las 21.30 horas. Mientras el Ciclón recibirá a Platense desde las 14.00 después de la eliminación de Copa Argentina a manos de Racing de Córdoba que disparó las renuncias de Pedro Troglio como DT y de Mauro Cetto como Director Deportivo. La 10ª fecha de esta Zona A comenzó el viernes, con el triunfo 3-1 de Sarmiento sobre Gimnasia (LP) como visitante. Así, el Verde de Junín sigue prendido en la lucha por un lugar en el Top 4. En tanto, anoche, Newells le ganó 1-0 a Patronato y alcanzó la línea de River en el 2º puesto. TIGRE Y ALDOSIVI La Zona B de la Copa de la Liga tiene dos nuevos líderes: Tigre y Aldosivi sumaron nuevas victorias y llegaron a los 19 puntos. Los de Victoria superaron 2-1 como locales a Huracán, mientras el Tiburón venció 1-0 a Rosario Central en Mar del Plata. Hoy, Estudiantes de La Plata (18) podrá retomar la cima si vence a Barracas Central (19.00). Mientras Colón e Independiente protagonizarán en Santa Fe, desde las 16.30, el otro duelo de la jornada. Ayer, además, Central Córdoba igualó 3-3 con Arsenal en Santiago del Estero. PRIMERA B METRO Ayer comenzó la 10ª fecha del Torneo Apertura, con el empate 1-1 entre Los Andes y J.J. Urquiza en Lomas de Zamora. Así, el Milrayitas, a pesar del arribo de Marcelo Franchini a la conducción técnica, sigue sin ganar en lo que va del campeonato. Hoy, el líder Comunicaciones (18) recibirá a Cañuelas en una jornada que se completan con los partidos UAI Urquiza vs Defensores Unidos, Deportivo Armenio vs Deportivo Merlo y San Miguel vs Colegiales (todos desde las 15.30 horas). GOL DE LAUTARO Con un tanto de Lautaro Martínez, Inter venció ayer 3-1 como visitante a Spezia en el inicio de la 33ª fecha de la Serie A de Italia. Así, con un partido menos, sigue a dos puntos del líder Milan, que superó 2-0 a Genoa. OTRA VEZ Después del empate del pasado fin de semana por Premier League, Manchester City y Liverpool vuelven a enfrentarse hoy por una de las semifinales de la FA CUP (11.30). En tanto, en el inicio de la 33ª fecha de la Premier, hoy jugarán: Tottenham vs Brighton, Manchester United vs Norwich, Southampton vs Arsenal y Watford vs Brentfod. PARTIDO DE LOCOS Diego Schwartzman quedó eliminado ayer en los Cuartos de Final del Masters 1000 de Montecarlo al perder en tres sets con Stefanos Tsitsipas. El Peque perdió 6-2 y 5-2 cuando inició una remontada que le permitió ganar el segundo set y ponerse 4-0 en el tercero. Sin embargo, el griego revivió, ganó seis games consecutivos y finalmente se quedó con la victoria por 6-2, 6-7 y 6-4. UCRANIA POR RUSIA La Federación Internacional de Vóley (FIVB) decidió retirar a Rusia del próximo Mundial y que su reemplazo sea la Selección no clasificada mejor ubicada en el ranking, que resultó ser Ucrania, justamente. El campeonato, que comenzará el 26 de agosto, se iba a desarrollar en Rusia, pero la sede ya se le había retirado también y se le había cedido a Polonia y Eslovenia. En este torneo, Argentina integrará el Grupo F junto a Irán, Países Bajos y Egipto.

Domingo 17 de Abril de 2022

