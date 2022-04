Ante Güemes (SdE), con un hombre menos desde los 6 minutos del ST por la expulsión de Alberione, logró resistir defensivamente para, al menos, sumar un punto. Antes, en la primera parte, ofreció un rendimiento muy flojo, especialmente de su mediocampo.

Un martirio. Cada presentación como local termina resultando un martirio para este Villa Dálmine. Ayer, frente al colista Güemes de Santiago del Estero, al menos pudo rescatar un punto después de jugar casi todo el segundo tiempo con un hombre menos por la expulsión de Agustín Alberione.

Sin embargo, los problemas del Violeta habían asomado desde el amanecer mismo del juego: el equipo nunca encontró el funcionamiento esperado, porque lo colectivo sigue sin aparecer y, sobre todo, porque muchas de sus individualidades estuvieron muy por debajo del nivel que la categoría reclama. Una situación que ayer fue muy preocupante entre quienes iniciaron como mediocampistas.

Así, el conjunto de nuestra ciudad extrañó a Ezequiel D´Angelo (ausente por lesión) y dependió demasiado de los arranques de Lautaro Díaz y algún pivoteo de Juan Pablo Zárate, quien sufrió una dura entrada promediando la primera parte y no pudo completar los 45 minutos iniciales.

En el complemento, la rápida expulsión de Alberione complicó aún más el panorama, pero, esta vez, los dirigidos por Carlos Pereyra lograron sostener el cero y quedarse con al menos un punto. Para ello fue clave la entrega y la actitud de Camisassa cuando "Jetín" lo ubicó en el mediocampo para el tramo final del encuentro. Por detrás, el debutante Agustín Solveyra (ingresó en el ST) y Gabriel Pusula se mantuvieron firmes, con la tranquilidad que brindó Alan Sosa bajo los tres palos como resguardo.

Y del 0-0 también fue cómplice Güemes, que demostró por qué todavía no ha podido ganar en el campeonato. La impotencia del elenco santiagueño fue partícipe necesaria del punto que logró sumar ayer el Violeta.

Por ello, Pereyra se lleva muy pocos aspectos positivos de este encuentro: la seguridad de Sosa, el debut de Solveyra y la importancia de Camisassa en la mitad de cancha. Claro está: para poder desarrollar al cordobés en esa posición necesita que Facundo Gómez y Fernando Moreyra se recuperen de sus lesiones.

Por lo pronto, "Jetín" cosechó más contratiempos en el partido de ayer, porque Alberione vio la roja, porque Agüero llegó a las cinco amarillas y porque Albano y Zárate terminaron con molestias significativas. Por suerte tendrá una semana larga: su próximo compromiso será el lunes 25 frente a Deportivo Riestra. Y será como visitante.

EL PARTIDO

Pereyra reacomodó la formación a las ausencias (Gómez, Moreyra y D´Angelo) y los regresos (Tello y Albano) para volver a conformar un 4-4-2 en el que Albano y Tello iniciaron en las bandas, mientras Bertochi se paró junto a Agüero en el centro, pero tratando de ser el enlace con la dupla Díaz-Zárate.

Los primeros minutos resultaron erráticos para Villa Dálmine, porque perdía rápido el balón y no podía salir de su campo, más allá que Güemes no lograba presionarlo ni profundizar sus avances. Por eso, el juego se daba en pocos metros y era desprolijo.

Pero a los 7 minutos, de una pelota recuperada, el Violeta sacó un ataque rápido que terminó con un remate cruzado de Díaz que retuvo Papaleo. Y un minuto después, tras otra pelota recuperada, Alberione dispuso de espacio para lanzarse por derecha y ubicar con un centro bajo a Díaz, quien no pudo conectar de lleno, pero igualmente hizo trabajar a Papaleo, que contuvo en dos tiempos.

Así se empezó a configurar un trámite en el que la visita se sentía más cómodo con la tenencia, mientras el elenco campanense tenía problemas para salir a balón dominado, pero era muy peligroso en la transición ofensiva. De hecho, a los 25, Zárate pivoteó y lanzó un largo bochazo para la corrida de Díaz, quien le ganó a la lejana salida de Papaleo, pero después quedó acorralado contra la línea para buscar el arco o a un compañero.

Igualmente, el funcionamiento del local dejaba muchas más dudas que certezas, porque los mediocampistas no hacían pie: no encontraban posición ni marcas para anticipar los movimientos de Güemes ni mucho menos pases para elaborar juego y poner al equipo en cambo contrario.

Por ello, el elenco santiagueño se fue animando cada vez más e, incluso, probó a Sosa con algunos remates que no llevaron mayor peligro, pero que confirmaron que estaba mucho mejor parado que el local.

Encima, antes del cierre de la primera parte, Zárate dejó el partido, claramente afectado por una fuerte entrada (minutos antes) de Zanini que lo dejó maltrecho (Córdoba recién amonestó al defensor visitante cuando comprobó las consecuencias de la falta sobre la humanidad del delantero).

Por eso, al entretiempo, Pereyra se llevó muchas cosas por corregir, más allá que en los minutos finales intentó reacomodar piezas, esbozando una última línea de tres hombres y adelantando a Martínez para tratar de presionar mejor en la zona de gestación rival.

Finalmente, para el complemento, "Jetín" mandó a la cancha al juvenil Solveyra (debut absoluto) en reemplazo de Albano (molestia en el cuádri-ceps) para terminar de darle forma a una última línea de tres hombres junto a Camisassa y Pusula. Entonces, Alberione y Martínez pasaron a jugar como carrileros; Agüero y Tello quedaron como "doble 5"; y Bertochi se paró más suelto por delante.

La idea del DT duró apenas 6 minutos, hasta que Martínez perdió una pelota de manera infantil en un córner a favor y nació una contra en la que López se deshizo con facilidad de Tello y provocó el foul de Alberione, quien se ganó la segunda amarilla y se fue expulsado.

Y si el partido venía complicado para el Violeta por falencia propias, con un hombre menos se hizo más cuesta arriba, porque retrocedió para protegerse y Güemes se embarcó con más gente en terreno ajeno. Así, la lentitud de Agüero quedó todavía más en evidencia y, como ya estaba amonestado también, Pereyra se vio obligado a reemplazarlo (entró Sangiovani).

En ese momento, el conjunto santiagueño presionó sobre el área de Sosa, pero apenas logró exigirlo con un remate de Jara que el arquero rechazó con firmeza contra el primer palo.

Y tras algunos minutos con Sangiovani como volante central y Tello a la derecha, "Jetín" volvió a reacomodar piezas porque Bertochi no lograba ser auxilio y el exjugador de Rosario Central quedaba expuesto en la mitad de cancha. Entonces, el DT rearmó a la línea de cuatro (con Sangiovani como lateral, Solveyra y Pusula como marcadores centrales y Martínez por izquierda) y pasó a Camisassa a la mitad de la cancha junto a Tello y Bertochi, quienes se cerraron para conformar un 4-3-2.

La actitud y la entrega de Camisassa en el círculo central fue clave para que la resistencia de Villa Dálmine ganara fuerza. Y como ni Sosa ni Solveyra ni Pusula cometieron errores ante un Güemes al que no se le cayó una idea, el partido se encaminó al empate sin goles.

Porque en la otra mitad del campo, Haberkorn nunca logró sostener el balón (terminó trabajando más en lo defensivo que en lo ofensivo) y las corridas de Díaz se fueron apagando con el correr de los minutos y el desgaste físico. Así, los intentos del Violeta quedaron reducidos a pelotas paradas que nunca derivaron en situaciones de peligro.

El pitazo final de Córdoba certificó un 0-0 que le sentó mejor al equipo campanense, pero que dejó expuesto a ambos: a un Güemes que mostró por qué todavía no ha ganado en el campeonato; y a un Villa Dálmine que no encuentra funcionamiento y repite errores individuales (tercer partido que sufre expulsiones como local). Un combo que todavía no le permite ganar en Campana.



BERTOCHI PELEA CON ARREGUI EN LO ALTO. EL 0-0 CALIFICÓ A AMBOS EQUIPOS.





SÍNTESIS DEL PARTIDO

VILLA DÁLMINE (0): Alan Sosa; Agustín Alberione, Braian Camisassa, Gabriel Pusula, Diego Martínez; Valentín Albano, Laureano Tello, Emiliano Agüero, Nicolás Bertochi; Lautaro Díaz y Juan Pablo Zárate. DT: Carlos Pereyra. SUPLENTES: Germán Montoya, Agustín Solveyra, Rafael Sangiovani, Franco Costantino, Nicolás González, Francisco Nouet y Federico Haberkorn.

GÜEMES (0): Joaquín Papaleo; Lautaro Arregui, Gabriel Fernández, Andrés Zanini, Gabriel Lazarte; Gustavo Villarruel, Marcos Fernández, Claudio Salto, Nicolás Juárez; Gastón Comas y Enzo López. DT: Walter Perazzo. SUPLENTES: Juan Mendonca, Agustín Aleo, Iván Serrano, Enzo Paredes, Facundo Melivilo, Nicolás Retamar y Gabriel Jara.

GOLES: no hubo. CAMBIOS: PT 44m Haberkorn x Zárate (VD). ST Jara x Comas (G) y Solveyra x Albano (VD); 11m Sangiovani x Agüero (VD); 20m Retamar x Villarruel (G); 28m Aleo x Salto (G) y Melivilo x Fernández (G); 33m González x Bertochi (VD); y 48m Paredes x López (G). AMONESTADOS: Agüero y Pusula (VD): Zanini y Retamar (G). EXPULSADO: ST 6m Alberione (VD), por doble amonestación. CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Carlos Córdoba.



EL JUVENIL AGUSTÍN SOLVEYRA HIZO SU DEBUT ABSOLUTO EN PRIMERA: INGRESÓ EN EL ST EN LUGAR DE ALBANO.





POR UNA FUERTE FALTA DESDE ATRÁS, ZÁRATE SUFRIÓ UN ESGUINCE DE RODILLA Y TERMINÓ ABANDONANDO EL PARTIDO ANTES DEL ENTRETIEMPO. SERÁ EVALUADO.





CAMISASSA VOLVIÓ A SER UNO DE LOS PUNTOS ALTOS DE LA FORMACIÓN. TERMINÓ SOSTENIENDO AL EQUIPO COMO CAPITÁN Y JUGANDO EN EL MEDIOCAMPO.





BELGRANO SUPERÓ OTRO DURO EXAMEN Y MANTUVO SU VENTAJA

En el cierre del sábado, Belgrano obtuvo un trabajado triunfo 2-1 sobre Deportivo Riestra y sigue firme en lo más alto de la tabla con 28 puntos. Así, además, sostuvo su ventaja de cuatro unidades sobre San Martín de Tucumán, que más temprano había goleado 4-1 a Ferro en Caballito.

Ayer, además, Deportivo Madryn (con Federico Recalde como titular) goleó 4-1 como local a Atlanta; mientras Alvarado (con Nazareno Solís como titular) superó 3-0 a Santamarina. De esa manera, ambos ganaron lugares en la tabla: el conjunto patagónico comparte el 5º puesto con Chacarita con 17 unidades, mientras el marplatense se despegó del fondo y quedó 19º con 13 puntos.

Los demás encuentros de este sábado terminaron en empate: Deportivo Morón 0-0 San Martín (SJ), Temperley 0-0 Chaco For Ever y Flandria 3-3 San Telmo.

Hoy continuará la programación de la 11ª fecha con Deportivo Maipú vs Chacarita (14.35), Gimnasia de Jujuy vs Gimnasia de Mendoza (15.00), Almagro vs Atlético de Rafaela (15.30), Almirante Brown vs All Boys (16.35), Mitre (SDE) vs Tristán Suárez (20.00) y Estudiantes de Río Cuarto vs Estudiantes de Buenos Aires (20.00).

La jornada se completará mañana lunes con Sacachispas vs Agropecuario (15.30), Nueva Chicago vs Guillermo Brown (19.10), Quilmes vs Brown de Adrogué (20.35) e Independiente Rivadavia vs Defensores de Belgrano (21.10).

ALAN SOSA BRINDÓ SEGURIDAD EN SU DEBUT

El arquero reemplazó al cuestionado Germán Montoya.

Próximo a cumplir 26 años, Alan Sosa sumó ayer sus primeros minutos en la Primera Nacional al debutar en Villa Dálmine. El entrenador Carlos Pereyra le dio la confianza para reemplazar al experimentado, pero cuestionado Germán Montoya y el santafesino respondió con mucha seguridad en cada intervención y logró terminar con la valla invicta. "La defensa hizo un gran trabajo y eso hizo que no nos conviertan", remarcó luego del encuentro.

Nacido en Reconquista, Sosa llegó muy joven a Unión (SF), donde fue creciendo y llegó a firmar su primer contrato profesional. Sin embargo, nunca pudo debutar en Primera y se debió conformar con jugar solamente en Reserva y en la Copa Santa Fe. Finalmente, el Tatengue lo dejó en libertad de acción y, en diciembre de 2020, el arquero desembarcó en Real Pilar.

Allí alcanzó un récord: se convirtió en el arquero que más tiempo mantuvo la valla invicta desde su aparición en Primera División. Fueron ocho partidos sin recibir goles, hasta que Fabricio Lovotti, de Central Córdoba de Rosario, detuvo la racha en 696 minutos de valla invicta.

Por ahora, en el Violeta recién suma 90 después de este empate 0-0 ante Güemes al que el arquero supo valorar: "Es un punto importante si tenemos en cuenta que jugamos todo el segundo tiempo con un hombre menos", afirmó.