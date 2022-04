Hoy, en Libertad, el Auriazul intentará cortar una racha de tres derrotas consecutivas. El encuentro comienza a las 19.00 horas con arbitraje de Jonathan de Oto. Por la 10ª fecha del Torneo Apertura de la Primera C, Puerto Nuevo enfrentará hoy como visitante a Ferrocarril Midland en un encuentro que se jugará desde las 19.00 horas en Libertad, con el arbitraje de Jonathan de Oto. Para el Portuario será la oportunidad de retomar la senda positiva después de las tres derrotas que sufrió en sus últimas tres presentaciones: 1-3 con Sportivo Italiano, 2-6 con Central Córdoba y 0-3 con Deportivo Español. Como los resultados lo marcan, el conjunto dirigido por Franco Toloza necesita mejorar defensivamente y, sobre todo, comenzar de mejor manera los partidos, dado que en esas tres derrotas quedó muy rápido en desventaja. En ese sentido, el entrenador podrá contar nuevamente con el correntino Mario Godoy, quien formaría zaga central junto a Maximiliano Lara. Y buscando mayor solidez colectiva, el DT también realizaría cambios en el mediocampo, donde no podrá contar con Rodrigo Martínez (llegó a las cinco tarjetas amarillas). Hasta el momento, el Auriazul ha cosechado tan solo 5 puntos, producto de una victoria, dos empates y seis derrotas en nueve presentaciones. Por ello se ubica en la anteúltima ubicación, tres unidades por encima del colista El Porvenir. En cambio, Midland viene realizando una gran campaña: acumula cuatro triunfos, tres igualdades y una sola derrota en ocho presentaciones. Así, con 15 puntos en su haber, es uno de los equipos que buscan prenderse en la lucha por el título del Apertura (está en el 5º puesto, pero ya quedó libre). El conjunto de Libertad es dirigido por una dupla técnica que conoce mucho a Puerto Nuevo: Sergio Orsini y Matías Modolo. Y cuenta con jugadores de jerarquía como Rodrigo Pepe (ex Platense y Nueva Chicago, entre otros) y Damián Salvatierra (ex Villa Dálmine), quien es uno de los máximos artilleros de la divisional. FECHA 10 Ayer se puso en marca el décimo capítulo del Torneo Apertura de la Primera C con la victoria de Atlas, que derrotó 2-1 como local a Victoriano Arenas, un equipo al que Puerto Nuevo puede superar hoy en la tabla en caso de vencer al Funebrero. Los demás encuentros de este domingo serán: Excursionistas vs Luján, Liniers vs Laferrere, Central Córdoba (R) vs Berazategui, Sportivo Italiano vs Lamadrid, Leandro N. Alem vs Real Pilar y El Porvenir vs San Martín (B). Todos comenzarán a las 15.30 horas.



MARIO GODOY RETORNARÍA HOY A LA TITULARIDAD TRAS SUPERAR UNA LESIÓN MUSCULAR. EL HISTORIAL: A 14 AÑOS DE LA ÚLTIMA VEZ Puerto Nuevo y Midland no se enfrentan desde 2008. Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 50. En 49 partidos, Puerto Nuevo logró 15 victorias y Midland ganó en 26 ocasiones. Empataron 8 veces. El Portuario marcó 63 goles mientras que Midland convirtió 84. COMO LOCAL MIDLAND. En 24 encuentros, Puerto se impuso en 4 ocasiones (22 goles) y Midland ganó 17 veces (50 goles). Empataron en 3 oportunidades. EL ÚLTIMO ENCUENTRO. El sábado 26 de abril de 2008, por la 30º fecha del Campeonato de Primera D temporada 2007/08, Puerto Nuevo perdió 1-0 ante Midland en un partido disputado en la cancha de Villa Dálmine. Sergio Sanfilippo fue el autor del gol y el arbitraje estuvo a cargo de Ramiro López. EL ÚLTIMO ENCUENTRO VISITANTE. El sábado 11 de noviembre de 2007, por la 13º fecha del Campeonato de Primera D temporada 2007/08, Puerto Nuevo cayó 4-1 frente a Midland. Goles de D. Solferino, Facundo Piacenza en 2 ocasiones y E. Argüello para el Funebrero, mientras que Lucas Avila convirtió el tanto Porturario. Arbitraje a cargo de José Carreras. APOSTILLAS: Puerto Nuevo lleva cuatro partidos sin poder vencer a Midland, con 4 derrotas consecutivas. La última victoria tuvo lugar el 11 de octubre de 2004, por la 7º fecha del Campeonato de Primera D temporada 2004/05, por 1-0 con tanto de Carlos Barrios en Campana. Como visitante, acumula dos partidos sin ganar, con 2 derrotas seguidas. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ÚLTIMO TRIUNFO VISITANTE El lunes 12 de diciembre de 2005, por la 2º fecha del Torneo Clausura del Campeonato de Primera D temporada 2005/06, Puerto Nuevo venció 2-1 a Midland. MIDLAND (1): Hernán Barbieri; Fernando Martínez (César Ordoñez), Luis Miranda, Roberto Páez y Ezequiel Navarro; Sebastián Ivaldi, Alejandro Olmos, Gustavo Acosta y Walter Mastandrea (Matías Rubio); Cristian Ramos y Diego Méndez. DT: Claudio Scoglio. PUERTO NUEVO (2): Maximiliano Domínguez; Daniel Canale, Gonzalo Barrio, Sebastián Canale y Diego Bardón; Martín Canale, Santiago Guevara (Diego Krum) y Carlos Barrios; Gastón Rondán (Facundo Dimena), Nicolás González y Juan Pablo Martínez. DT: Sandro Sileoni. GOLES: PT. 29m Mastandrea (M). ST. 15m Juan Pablo Martínez (PN) y 45m Diego Krum (PN). CANCHA: Midland. ÁRBITRO: Mauro Vigliano.