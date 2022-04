Aldo Morino, que había sido desplazado del HCD por el PJ y Juntos, decidió confirmar un bloque unipersonal. Reconoció "diferencias de criterio y manejo político" con el espacio político que lidera el intendente. Los cascos urbanos de ambas ciudades están a menos de 10 kilómetros de distancia, pero la realidad política de Campana y Zárate no podría estar más alejada. Mientras en nuestro distrito la hegemonía del oficialismo transita incuestionada, el cuarto mandato consecutivo del intendente Osvaldo Cáffaro parece estar perdiendo sustentación y podría llegar con pocas chances de reelección en 2023. Sucede que tras el quiebre con el Partido Justicialista de Zárate, su gran socio en el Frente de Todos, el intendente Cáffaro ahora debe lamentar la partida de uno de sus delfines, Aldo Morino, quien anunció su salida del bloque de concejales de Nuevo Zárate y la confirmación de una bancada unipersonal. "Después de todas las cuestiones que han sucedido en el Concejo Deliberante, con una situación en lo político interna que yo no podía sostener por diferencias de criterio y manejo político, he decidido formar un bloque unipersonal", confirmó Morino, aunque aclaró que continuará integrando la alianza política nacional: "Voy a seguir trabajando en el Frente de Todos porque creo en este proyecto". A fines de marzo, Morino fue desplazado de la titularidad del Honorable Concejo Deliberante por Leandro Matilla, un hombre alineado con el metalúrgico Abel Furlán y que apenas dos días antes había asumido la presidencia del Partido Justicialista de Zárate. A pesar de que los ediles pejotistas solo contaban con tres votos propios, se valieron de una inédita alianza con Juntos, que aportó nueve. Morino basó sus diferencias con Nuevo Zárate en la "falta de diálogo interno" y aseguró que su decisión responde a "amalgamar el espacio nuevamente y que haya diálogo y una gestión institucional acorde a lo que necesita el vecino de Zárate". "Necesitamos hacer una autocrítica profunda de todo lo que está sucediendo porque hay hechos para corregir. No hay que confrontar, porque se le cede espacio a las otras fuerzas políticas que son antagónicas a lo que representa este proyecto", sostuvo Morino, para luego anunciar el nombre de su flamante bloque: Socialismo para todos.

“Necesitamos hacer una autocrítica profunda de todo lo que esta sucediendo porque hay hechos para corregir", dijo el expresidente del HCD.