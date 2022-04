P U B L I C







Mara Pedrazzoli

El ansiado dato de la inflación en marzo no sorprendió a varios analistas que acercándose la fecha de publicación anticipaban un valor más cercano al 7% mensual. También funcionarios públicos, básicamente Feletti y el propio Martín Guzmán, habían jugado al acertijo de la inflación de marzo días antes de la divulgación de INDEC. Lo llamativo es que no anticiparan nada acerca de la composición del Índice de Precios y puntualmente que tampoco delinearan políticas claras para actuar en consecuencia. No es fácil la batalla contra la inflación, especialmente porque supone (que el Estado debe) elegir un perdedor en esta puja por la distribución del ingreso que es lo que en definitiva manifiesta la constante suba de precios. Pero volvamos atrás: la composición del IPC sorprendió porque no fueron los alimentos frescos ni la suba de los combustibles los que dominaron la escena. Pese a que veníamos escuchando reiterados discursos sobre los cuantiosos aumentos de los precios del trigo (40% acumulado en el año), el maíz y la soja (25% acumulado), el gas y el petróleo (80 y 60%) a escala mundial a raíz de la guerra. Y pese también a que dichos factores fueron dominantes en la inflación de febrero. Nota al pie: las inflaciones de febrero y marzo fueron las más altas para esos meses en treinta años, en Estados Unidos la inflación de marzo fue la más elevada en 40 años (por alimentos y combustibles) de modo que algo de la tendencia mundial (o inflación importada) hay en todo este cuento. El incremento de dos puntos en las retenciones a la harina y aceite de soja para acrecentar el fideicomiso del trigo luce como una medida insuficiente para contener los precios domésticos del pan, por ejemplo, que creció 25% solo en febrero. Pero el hecho de batir récords inflacionarios en nuestro país se asocia principalmente con otro rasgo: la inercia que adquiere la dinámica inflacionaria. El acto casi espontáneo de remarcar nos va dejando pisos inflacionarios que siempre se superan para no perder en el reparto por los ingresos. Este hecho, que viene siendo remarcado por lxs analistas desde 2021, parece ser desoído por el gobierno que centra sus argumentos en el impacto de la guerra. La inflación inercial es una inflación dispar en cuanto a sus conductores: fueron los servicios de comunicación e internet en enero junto con los restaurantes, servicios culturales y precios de los vehículos en enero y la educación y prendas de vestir en marzo. Es una inflación en no transables. Más difícil de ordenar que la importada que bien podría echar mano de cierta apreciación cambiaria para detener influencias. Como decíamos la inercia data de 2021, cuando además se verificó cierta tendencia a la recomposición de márgenes de ganancias perdidos durante la pandemia. Así vimos que los items que más crecieron en 2021 fueron: restaurantes y hoteles y prendas de vestir y calzado (en primer y segundo lugar rondando el 65% anual), educación en el cuarto lugar (con 56% anual) y salud en el sexto (con 52% anual); los items de transporte/combustible (58% anual) y alimentos y bebidas (50% anual) se ubicaron en el tercer y séptimo lugar respectivamente. Es una inflación mucho más arraigada, en donde predominan los efectos de segunda vuelta. Más difícil de zangar y que tampoco aún se priva de ciertos contagios externos. Sin dudas el dato alentador en este mejunje son los adelantamientos de más de 20 paritarias que surgieron de un acuerdo tripartito entre el gobierno, la UIA y la CGT, así como la posibilidad de negociar aumentos de suma fija (en la primera o segunda mitad del año) y la idea de potenciar las remuneraciones de los trabajadores del sector informal a través de la activación de un quinto IFE. Una iniciativa loable del gobierno.