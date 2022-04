Estudiantes de la ETRR suman desafíos

Jóvenes de 2º, 4º y 6º se están preparando para participar de la competencia First Lego League. Los y las estudiantes de la Escuela Técnica Roberto Rocca siguen sumando desafíos: ahora se preparan para participar de una innovadora competencia organizada por el reconocido fabricante de juguetes Lego. Jóvenes de 2º, 4º y 6º año vienen preparándose desde el inicio del ciclo lectivo 2022 para participar del First Lego League, en el que tendrán que superar una serie de desafíos de investigación y desarrollo, así como también de robótica, con la consigna de utilizar únicamente kits de legos. A lo largo de la competencia, el equipo de la ETRR tendrá que participar en diferentes retos junto a otras escuelas del país. El equipo ganador representará a Argentina en la First Lego League de Estados Unidos, de manera virtual. La First Lego League es un desafío internacional que promueve el interés de los jóvenes por la ciencia y la tecnología, utilizando retos temáticos, promoviendo la investigación, la resolución de problemas y la ciencia (STEM). Los pilares del programa son los valores que enfatizan la colaboración, el desarrollo de pensamiento, el aprendizaje autónomo y el trabajo en equipo. La propuesta de una competición amistosa invita a los equipos a compartir sus conocimientos con otros participantes y a contribuir con la sociedad.